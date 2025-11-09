Сонячні панелі чиститимуть себе самі, як дерева: у чому секрет технології

Єгипетські вчені створили сонячні панелі, які вміють самоочищатися від пилу за допомогою вібрації, подібно до того, як листя дерев "струшують із себе бруд під дією вітру.

Пил вважається однією з головних перешкод для сонячної енергетики, особливо в посушливих і пустельних регіонах. Осідаючи на поверхні, він блокує сонячне світло і може знизити ефективність панелі на 60% всього за півроку. Технологія, винайдена в Німецькому університеті в Каїрі, вирішує проблему без застосування дефіцитної води і хімікатів, пише Click Petroleo e Gas.

Реалізація та тести

Ідея, запропонована професором Мохамедом Салама Абд-Ельхаді та його командою, полягає в імітації природних процесів. Система використовує вібрацію для видалення частинок пилу, які скупчуються на склі. За цей механізм очищення відповідає компактний електромотор із незбалансованою металевою противагою. Він запрограмований на вмикання двічі на день лише на одну хвилину. Цієї короткої процедури достатньо, щоб видалити більшу частину бруду з поверхні.

Сонячні панелі в пустелі (ілюстративне фото) Фото: Unsplash

Для підвищення ефективності на скло панелей наноситься спеціальне антистатичне нанопокриття, яке не дає пилу "прилипати" і полегшує його видалення. Живитися мотор може як від самої сонячної панелі, так і від зовнішнього акумулятора.

Перші випробування, проведені в житловому комплексі в Каїрі, показали вражаючі результати. Після шести тижнів у запиленому середовищі звичайні панелі втратили 33% своєї ефективності. Водночас панелі, оснащені системою вібрації та нанопокриттям, втратили лише 12,9%. Така система підвищує вироблення енергії та знижує витрати на обслуговування, позбавляючи необхідності в частому ручному митті панелей.

Команда також показала й альтернативний, повністю пасивний варіант системи. У ній застосовується гнучка монтажна рама, яка дає змогу самій панелі вібрувати під дією вітру, точно копіюючи поведінку листя на дереві.

Раніше Фокус писав, що знайдено головну ваду сонячних панелей, але вже запропоновано рішення. Світова сонячна енергетика зіткнулася з несподіваною проблемою. Панелі дешевшають, попит зростає, але проекти реалізуються вкрай повільно. Виявилося, що справа в бюрократії та неефективності людей у деяких питаннях. Допомогти здатен штучний інтелект.