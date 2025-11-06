Знайдено головну ваду сонячних панелей: що допоможе врятувати всю галузь (фото)

Світова сонячна енергетика зіткнулася з несподіваною проблемою. Панелі дешевшають, попит зростає, але проекти реалізуються вкрай повільно. Виявилося, що справа в бюрократії та неефективності людей у деяких питаннях. Допомогти здатен штучний інтелект.

Незважаючи на те, що за останні 10 років вартість сонячних панелей впала на 80%, шлях від плану до встановлення кожної електростанції все ще займає занадто багато часу. Головна перешкода — не технологія, а величезна кількість паперової роботи, дзвінків і погоджень, пише Forbes.

"Багато хто впевнений, що для масштабування сонячної енергетики потрібно просто побудувати більше панелей. Але все, що має статися до встановлення хоча б одного модуля, загальмовує весь процес", — каже Арег Агаянц, засновник стартапу SolarGenix.

Продажі, маркетинг, проектування, отримання дозволів — усі ці "м'які витрати" сьогодні становлять понад половину вартості домашньої сонячної електростанції. Менеджери витрачають тижні на роботу з документами, а будь-яка дрібна помилка може призвести до серйозних збитків.

Нова роль ШІ

Стартапи пропонують інноваційне програмне рішення. Вони використовують ШІ для автоматизації всієї рутинної роботи.

Замість того щоб годинами обдзвонювати потенційних клієнтів і вручну готувати комерційні пропозиції, ШІ робить це за хвилини. Коли клієнт вводить свою адресу, система автоматично аналізує супутникові знімки, проєктує оптимальне розташування панелей, розраховує вартість та економію, і генерує готову пропозицію. Далі вона так само автоматично відстежує всі етапи проєкту — від отримання дозволів до монтажу.

Потенційний ефект дуже вражає. За словами експертів, один менеджер з продажу, озброєний такими ШІ-інструментами, може вести в 20 разів більше проектів, ніж раніше. Це не тільки прискорює процес, а й значно знижує побічні витрати, роблячи сонячну енергію ще доступнішою.

Сонячні панелі складніше впроваджувати на практиці, ніж здається на перший погляд (ілюстративне фото) Фото: Heliup

Звичайно, ШІ не може взяти на себе все. Технологія здатна прискорити процес, але людський контроль завжди необхідний. Крім того, автоматизація несе і нові ризики. Якщо алгоритм помилиться в розрахунках або фінансових прогнозах, це може мати реальні наслідки. Тому прозорість даних і суворе відстеження роботи ШІ залишаються важливими.

Майбутнє за "розумним" софтом

Незважаючи на всі обмеження, схоже, що майбутнє відновлюваної енергетики — за автоматизацією. Компанії, які продовжать покладатися виключно на ручну працю і таблиці в Excel, просто не зможуть конкурувати за швидкістю розгортання проєктів і цінами з тими, хто грамотно впровадить ШІ-системи в бізнес-процеси.

Справжній тест для галузі полягає не в тому, скільки панелей вона зможе встановити, а в тому, наскільки ефективно вона зможе керувати всім процесом — від першого дзвінка клієнту до запуску станції. І саме просунуте ПЗ, а не "залізо", допоможе сонячній індустрії ефективно розвиватися.

Раніше Фокус розповідав, що сталося з сонячними панелями за останні 70 років і як їхня енергія подешевшала в 4000 разів. Сучасні сонячні панелі, які сьогодні дешевші за викопне паливо, пройшли цікавий шлях. Перший практичний сонячний осередок було створено в 1950-х, і вартість одного вата енергії від нього перевищувала $1500 у перерахунку на сьогоднішні гроші.