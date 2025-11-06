Найден главный изъян солнечных панелей: что поможет спасти всю отрасль (фото)

Мировая солнечная энергетика столкнулась с неожиданной проблемой. Панели дешевеют, спрос растет, но проекты реализуются крайне медленно. Оказалось, что дело в бюрократии и неэффективности людей в некоторых вопросах. Помочь способен искусственный интеллект.

Несмотря на то, что за последние 10 лет стоимость солнечных панелей упала на 80%, путь от плана до установки каждой электростанции все еще занимает слишком много времени. Главное препятствие — не технология, а огромное количество бумажной работы, звонков и согласований, пишет Forbes.

"Многие уверены, что для масштабирования солнечной энергетики нужно просто построить больше панелей. Но все, что должно произойти до установки хотя бы одного модуля, затормаживает весь процесс", — говорит Арег Агаянц, основатель стартапа SolarGenix.

Продажи, маркетинг, проектирование, получение разрешений — все эти "мягкие затраты" сегодня составляют более половины стоимости домашней солнечной электростанции. Менеджеры тратят недели на работу с документами, а любая мелкая ошибка может привести к серьезным убыткам.

Новая роль ИИ

Стартапы предлагают инновационное программное решение. Они используют ИИ для автоматизации всей рутинной работы.

Вместо того чтобы часами обзванивать потенциальных клиентов и вручную готовить коммерческие предложения, ИИ делает это за минуты. Когда клиент вводит свой адрес, система автоматически анализирует спутниковые снимки, проектирует оптимальное расположение панелей, рассчитывает стоимость и экономию, и генерирует готовое предложение. Дальше она так же автоматически отслеживает все этапы проекта — от получения разрешений до монтажа.

Потенциальный эффект очень впечатляет. По словам экспертов, один менеджер по продажам, вооруженный такими ИИ-инструментами, может вести в 20 раз больше проектов, чем раньше. Это не только ускоряет процесс, но и значительно снижает побочные расходы, делая солнечную энергию еще доступнее.

Фото: Heliup

Конечно, ИИ не может взять на себя все. Технология способна ускорить процесс, но человеческий контроль всегда необходим. Кроме того, автоматизация несет и новые риски. Если алгоритм ошибется в расчетах или финансовых прогнозах, это может иметь реальные последствия. Поэтому прозрачность данных и строгое отслеживание работы ИИ остаются важными.

Будущее за "умным" софтом

Несмотря на все ограничения, похоже, что будущее возобновляемой энергетики — за автоматизацией. Компании, которые продолжат полагаться исключительно на ручной труд и таблицы в Excel, просто не смогут конкурировать по скорости развертывания проектов и ценам с теми, кто грамотно внедрит ИИ-системы в бизнес-процессы.

Настоящий тест для отрасли заключается не в том, сколько панелей она сможет установить, а в том, насколько эффективно она сможет управлять всем процессом — от первого звонка клиенту до запуска станции. И именно продвинутое ПО, а не "железо", поможет солнечной индустрии эффективно развиваться.

