Энергия подешевела в 4000 раз: что произошло с солнечными панелями за 70 лет (фото)

Современные солнечные панели, которые сегодня дешевле ископаемого топлива, прошли интересный путь. Первая практичная солнечная ячейка была создана в 1950-х, и стоимость одного ватта энергии от нее превышала $1500 в пересчете на сегодняшние деньги.

Темпы инноваций в возобновляемой энергетике продолжают набирать обороты. Технология интегрируется в сельское хозяйство, зданиями и водную инфраструктурой, а ее стоимость продолжает падать. Чтобы понять, насколько далеко шагнул прогресс, стоит оглянуться назад, пишет TriplePundit.

От лаборатории до Белого дома

Хотя фотоэлектрический эффект был открыт еще в 1839 году, первая по-настоящему рабочая солнечная ячейка на основе кремния была создана лишь в 1954 году в лабораториях Bell Labs. В течение следующего десятилетия ее начали применять для питания транзисторных радиоприемников и подзарядки аккумуляторов, но она была крайне неэффективной и дорогой.

Відео дня

Серьезный толчок к развитию технологии дал нефтяной кризис 1970-х. В 1979 году президент США Джимми Картер, в знак поддержки "зеленой" энергетики, даже установил солнечные панели на крыше Белого дома. Однако, как только нефть снова стала дешевой и доступной, интерес к солнечной энергии в США угас. Эстафету подхватила Япония, которая к 2000 году стала мировым лидером по установленным солнечным мощностям.

Солнечные панели в городе (иллюстративное фото) Фото: Freepik

Настоящее время

Реальный бум солнечных панелей в США начался лишь в 2009 году, когда администрация президента запустила программу SunShot. Ее цель была амбициозной — снизить стоимость солнечной энергии до уровня ископаемого топлива. И эта цель была перевыполнена.

С 2010 года стоимость солнечных фотоэлектрических панелей упала на 90%, ветряных турбин — на 70%, а аккумуляторов — более чем на 90%. Рост спроса позволил производителям нарастить объемы, что еще больше снизило конечные цены. С 1975 по 2022 год средняя стоимость панелей падала на 20% каждый раз, когда мировая рабочая мощность удваивалась.

Сегодня солнечная энергия, подкрепленная системами хранения, — это один из самых дешевых и удобных способов удовлетворить растущий спрос на электричество. В 2023 году глобальная стоимость энергии солнца была на 56% ниже, чем у ископаемого топлива и атомных станций.

Солнечные панели, встроенные в одежду: одна из перспективных инноваций Фото: cnet.com

Все только начинается

Несмотря на эти результаты, у отрасли еще есть нераскрытый потенциал. Панели появляются на балконах, парковках, фасадах зданий и даже на поверхности озер. Внедряются более дешевые и эффективные материалы, такие как перовскиты и гибкие тонкопленочные ячейки.

А впереди — еще более футуристичные технологии. Прозрачные солнечные элементы смогут превратить окна в электростанции, а орбитальные системы будут передавать энергию из космоса на Землю 24/7, независимо от погоды.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели подешевеют на миллиарды долларов. Австралийские ученые разработали передовую систему контроля качества солнечных панелей. С ней модули производятся вдвое быстрее, позволяя сократить процент брака и сэкономить индустрии до $1,4 миллиарда в год.