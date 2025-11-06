Енергія подешевшала у 4000 разів: що сталося із сонячними панелями за 70 років (фото)

Сучасні сонячні панелі, які сьогодні дешевші за викопне паливо, пройшли цікавий шлях. Перший практичний сонячний осередок було створено в 1950-х, і вартість одного вата енергії від нього перевищувала $1500 у перерахунку на сьогоднішні гроші.

Темпи інновацій у відновлюваній енергетиці продовжують набирати обертів. Технологія інтегрується в сільське господарство, будівлі та водну інфраструктуру, а її вартість продовжує падати. Щоб зрозуміти, наскільки далеко зробив крок прогрес, варто озирнутися назад, пише TriplePundit.

Від лабораторії до Білого дому

Хоча фотоелектричний ефект було відкрито ще 1839 року, перша по-справжньому робоча сонячна комірка на основі кремнію була створена лише 1954 року в лабораторіях Bell Labs. Протягом наступного десятиліття її почали застосовувати для живлення транзисторних радіоприймачів і підзарядки акумуляторів, але вона була вкрай неефективною і дорогою.

Серйозний поштовх до розвитку технології дала нафтова криза 1970-х. У 1979 році президент США Джиммі Картер, на знак підтримки "зеленої" енергетики, навіть встановив сонячні панелі на даху Білого дому. Однак, щойно нафта знову стала дешевою і доступною, інтерес до сонячної енергії в США згас. Естафету підхопила Японія, яка до 2000 року стала світовим лідером за встановленими сонячними потужностями.

Теперішній час

Реальний бум сонячних панелей у США почався лише 2009 року, коли адміністрація президента запустила програму SunShot. Її мета була амбітною — знизити вартість сонячної енергії до рівня викопного палива. І цю мету було перевиконано.

З 2010 року вартість сонячних фотоелектричних панелей впала на 90%, вітряних турбін — на 70%, а акумуляторів — більш ніж на 90%. Зростання попиту дозволило виробникам наростити обсяги, що ще більше знизило кінцеві ціни. З 1975 по 2022 рік середня вартість панелей падала на 20% щоразу, коли світова робоча потужність подвоювалася.

Сьогодні сонячна енергія, підкріплена системами зберігання, — це один із найдешевших і найзручніших способів задовольнити зростаючий попит на електрику. У 2023 році глобальна вартість енергії сонця була на 56% нижчою, ніж у викопного палива та атомних станцій.

Усе тільки починається

Незважаючи на ці результати, у галузі ще є нерозкритий потенціал. Панелі з'являються на балконах, парковках, фасадах будівель і навіть на поверхні озер. Впроваджуються дешевші та ефективніші матеріали, як-от перовськіти та гнучкі тонкоплівкові комірки.

А попереду — ще більш футуристичні технології. Прозорі сонячні елементи зможуть перетворити вікна на електростанції, а орбітальні системи передаватимуть енергію з космосу на Землю 24/7, незалежно від погоди.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі подешевшають на мільярди доларів. Австралійські вчені розробили передову систему контролю якості сонячних панелей. З нею модулі виробляються вдвічі швидше, даючи змогу скоротити відсоток браку і заощадити індустрії до $1,4 мільярда на рік.