Сонячні панелі подешевшають на мільярди доларів: що придумали вчені (фото)

Австралійські вчені розробили передову систему контролю якості сонячних панелей. З нею модулі виробляються вдвічі швидше, що дає змогу скоротити відсоток браку і заощадити індустрії до $1,4 мільярда на рік.

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) створили технологію, здатну стати новим світовим стандартом у тестуванні сонячних осередків. Вона використовує просунуту візуалізацію і машинне навчання для виявлення дефектів на ранніх стадіях виробництва, пише UNSW.

У чому була проблема

Досі для оцінювання якості компонентів панелей застосовувався застарілий метод, який не змінювався понад десять років. Спеціальні тестери повинні були фізично торкатися тендітної поверхні осередку, щоб виміряти її напругу.

Цей контактний спосіб часто призводив до появи мікротріщин і пошкоджень, відправляючи в брак уже готову продукцію. Таку діагностику можна було проводити тільки на пізніх стадіях виготовлення, коли всі металеві контакти вже нанесені. Дефекти, що виникли на попередніх етапах, залишалися непоміченими.

Нарешті, старі прилади погано взаємодіють із сучасними і перспективними типами комірок, такими як перовскітні й тандемні.

Команди UNSW і BT Imaging у Центрі сонячної енергетики Університету Нового Південного Уельсу Фото: UNSW Sydney

Інноваційне рішення

Система, розроблена австралійськими експертами, працює зовсім інакше. Вона безконтактна і заснована на аналізі люмінесценції. Спочатку на сонячну комірку спрямовують світло й аналізують її слабке світіння. За його характером можна визначити всі основні електричні параметри: напругу, опір, ефективність.

Далі в справу вступає машинне навчання. Штучний інтелект аналізує отримані дані і будує докладні карти дефектів, продуктивності і навіть прогнозує термін служби комірки. Переваг у такого підходу чимало. Метод дає змогу перевіряти комірки на будь-якому етапі виробництва, не торкаючись до них. Раннє виявлення дефектів, відсутність пошкоджень при тестуванні та висока швидкість перевірки — все це значно здешевлює і прискорює виробництво.

Технологія вже готова до виходу на ринок. Університет отримав грант на $1,4 мільйона для комерціалізації розробки спільно з компанією BT Imaging. "Об'єднуючи передові розробки з нашим досвідом комерціалізації, ми перетворюємо лабораторні прориви на готові для заводів продукти", — заявив керуючий директор BT Imaging, доктор Шубхам Дуттагупта.

Очікується, що безконтактний метод стане новим стандартом у галузі, зробивши сонячні панелі ще ефективнішими, надійнішими і доступнішими для кінцевого споживача.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі коштуватимуть ще дешевше і прослужать довше. Для масового виробництва сонячних елементів можна використовувати рулонний друк. Причому друкувати можна швидко, а сонячні панелі при цьому будуть виходити ефективними і довговічними.