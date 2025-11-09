Солнечные панели будут чистить себя сами, как деревья: в чем секрет технологии

Египетские ученые создали солнечные панели, которые умеют самоочищаться от пыли с помощью вибрации, подобно тому, как листья деревьев "стряхивают с себя грязь под действием ветра.

Пыль считается одним из главных препятствий для солнечной энергетики, особенно в засушливых и пустынных регионах. Оседая на поверхности, она блокирует солнечный свет и может снизить эффективность панели на 60% всего за полгода. Технология, изобретенная в Немецком университете в Каире, решает проблему без применения дефицитной воды и химикатов, пишет Click Petroleo e Gas.

Реализация и тесты

Идея, предложенная профессором Мохамедом Салама Абд-Эльхади и его командой, заключается в имитации естественных процессов. Система использует вибрацию для удаления частиц пыли, которые скапливаются на стекле. За этот механизм очистки отвечает компактный электромотор с несбалансированным металлическим противовесом. Он запрограммирован на включение дважды в день всего на одну минуту. Этой короткой процедуры достаточно, чтобы удалить большую часть грязи с поверхности.

Солнечные панели в пустыне (иллюстративное фото) Фото: Unsplash

Для повышения эффективности на стекло панелей наносится специальное антистатическое нанопокрытие, которое не дает пыли "прилипать" и облегчает ее удаление. Питаться мотор может как от самой солнечной панели, так и от внешнего аккумулятора.

Первые испытания, проведенные в жилом комплексе в Каире, показали впечатляющие результаты. После шести недель в пыльной среде обычные панели потеряли 33% своей эффективности. В то же время панели, оснащенные системой вибрации и нанопокрытием, потеряли всего 12,9%. Такая система повышает выработку энергии и снижает затраты на обслуживание, избавляя от необходимости в частой ручной мойке панелей.

Команда также показала и альтернативный, полностью пассивный вариант системы. В ней применяется гибкая монтажная рама, которая позволяет самой панели вибрировать под действием ветра, в точности копируя поведение листьев на дереве.

