Солнечные панели резко подорожают до конца года: что говорят американские ученые

Исследователи из Стэнфордского университета предупреждают, что солнечные панели в США могут стать экономически невыгодными для большинства домохозяйств. Причина — грядущая отмена федеральных налоговых льгот, которая увеличит срок окупаемости систем.

В журнале Nature Energy опубликовали работу с неутешительным прогнозом. Сейчас солнечные панели в сочетании с аккумуляторами — финансово оправданное вложение для 60% домохозяйств в США. Однако после 31 декабря 2025 года, когда закончится действие налоговых льгот, эта цифра упадет почти вдвое — до 32%, пишет The Cool Down.

Драйвером этих изменений станет отмена федеральных "зеленых" налоговых кредитов в рамках нового закона "One Big Beautiful Bill Act" от администрации Трампа. Без этой государственной поддержки первоначальные затраты на установку системы становятся слишком высокими для многих семей, а срок окупаемости — слишком долгим.

Эксперты проанализировали более 500 000 репрезентативных домохозяйств и пришли к выводу, что "людям, возможно, придется купить оборудование до 31 декабря", чтобы успеть воспользоваться льготами и гарантированно снизить свои счета за электричество.

Ситуацию усугубляет и второй фактор — изменение правил продажи излишков энергии. Все больше штатов переходят на новую систему, при которой они платят владельцам солнечных панелей не по розничному тарифу, а по более низкому, который основан на "реальной экономии для энергосистемы". Это дополнительно продлевает срок окупаемости. Пока еще есть штаты, такие как Айова, Айдахо и Вашингтон, где владельцы панелей могут продавать излишки по высокому розничному тарифу, но их число сокращается.

Что это значит для мира

Исследование показывает, насколько сильно "зеленая" энергетика все еще зависит от поддержки государства. Без субсидий и льготных тарифов экономика домашних солнечных электростанций для многих перестает быть рентабельной.

Ученые подчеркивают, что отмена поддержки ударит в первую очередь по сельским и неблагополучным районам, усугубляя существующее неравенство. Они призывают к более широкому информированию населения о преимуществах солнечной энергии и к разработке новых, более продуманных программ стимулирования, которые сделают возобновляемую энергию доступной для всех.

