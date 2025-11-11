Конец эпохи дешевых солнечных панелей и аккумуляторов: Китай взвинчивает цены для всего мира

Времена рекордно дешевых солнечных батарей и литий-железо-фосфатных АКБ, которые продвигали "зеленый переход", подходят к концу. Китай, мировой монополист в этой отрасли, начал искусственно сокращать производство и отменять экспортные льготы, что уже привело к резкому росту цен.

Важной причиной бурного роста всей отрасли в последние годы был не столько технологический прорыв, сколько избыточные производственные мощности Китая, наводнившие мировой рынок сверхдешевой продукцией. Теперь же Пекин решил "свернуть лавочку", сообщает эксперт по возобновляемой энергетике с канала "Электричка".

Роль Китая в индустрии

На фоне агрессивной "зеленой" повестки в Европе и США, китайские компании нарастили колоссальные мощности. К концу 2024 года это привело к тому, что стоимость солнечных панелей упала до рекордно низких 7-9 центов за ватт. Все потому, что до недавнего времени переход на альтернативные источники энергии был главным приоритетом западных стран. Примеры: американская программа субсидий на покупку электрокаров в США, множество проектов на основе солнечной энергетики. Этот "пузырь" наполнялся за счет низких цен на китайское оборудование.

Однако с приходом Трампа произошла смена политического курса в США. Китай столкнулся с кризисом перепроизводства, в том числе потому, что произошло перенасыщение внутреннего рынка солнечными панелями. И, как это принято в Поднебесной, в дело вмешалось правительство. Предприняли сразу несколько мер, чтобы урегулировать рынок и поднять цены.

Власти постановили сократить производство поликремния — ключевого компонента для солнечных панелей. В результате уже в сентябре 2025 года цены на него взлетели на 48%, что тут же отразилось на стоимости всей цепочки.

Также потребовали уменьшить объемы изготовления запчастей на всех этапах производства солнечных панелей, чтобы снизить избыточное предложение. Наконец, были отменены и налоговые льготы на экспорт в размере 13%, что сделало китайскую продукцию на мировом рынке еще дороже.

К чему это приведет

Последствия этих шагов будут ощутимы глобально, ведь Китай сегодня контролирует 80% мирового рынка солнечных модулей и 90% рынка LFP-аккумуляторов. Рост цен неизбежен. Не исключено, что ситуация как минимум подтолкнет другие страны к локализации собственного производства, хотя это будет непросто, учитывая контроль Китая над многими редкоземельными ресурсами.

"Как максимум, это приведет к оздоровлению рынка в целом, поскольку бизнес-модели, основанные на субсидировании и низких ценах одновременно, нежизнеспособны. А там внезапно может выясниться, что возобновляемая энергетика не такая дешевая, как ее пытаются презентовать", — считает эксперт. Ведь американские и европейские потребители гораздо менее охотно будут платить за оснащение из собственного кармана, в отличие от чиновников.

По мнению аналитика, авторы "зеленой" повестки на Западе, подтолкнув Китай к доминированию в этой отрасли, сами создали ситуацию, когда Пекин теперь может диктовать свои условия всему миру. "Результат очевиден – зеленый переход случился, но не там и не так, как этого хотели инициаторы".

Раньше Фокус писал, что солнечные панели резко подорожают до конца года. Исследователи из Стэнфордского университета предупреждают, что солнечные панели в США могут стать экономически невыгодными для большинства домохозяйств. Причина — грядущая отмена федеральных налоговых льгот, которая увеличит срок окупаемости систем.