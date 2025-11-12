Передові сонячні панелі псуються через неочевидні причини: що виявили вчені

Міжнародна дослідницька провела випробування перовскітних сонячних панелей на відкритому повітрі в Іспанії та Польщі, продемонструвавши зв'язок між їхньою ефективністю та експлуатаційними умовами.

Дослідники тестували інвертовані сонячні елементи протягом 173 днів на двох об'єктах: у Мадриді (Іспанія) та Гданську (Польща). В першій локації панує спекотний середземноморський клімат, а в другій — спекотний вологий континентальний. Про результати випробування пише pv magazine.

В ході випробувань на відкритому повітрі вчені виконували вимірювання струму та напруги (JV) кожні 60 хвилин у Гданську та кожні 10 хвилин у Мадриді. Елементи в Іспанії були встановлені на системі відстеження сонячної енергії, тоді як елементи в Польщі були встановлені на стаціонарній конструкції.

Дослідження продемонструвало велику різницю в довгостроковій роботі між елементами, протестованими в Польщі, які підтримували відносно стабільну роботу протягом усього періоду впливу, та тими, що працювали в Іспанії, де спостерігався постійний спад.

"На цю різницю в поведінці пристрою можуть впливати різні фактори, включаючи кліматичні умови, режим роботи, конфігурацію монтажу та частоту вимірювань, оскільки випробування проводилися за різних умов", — пояснили вчені.

Серед основних факторів, впливають на продуктивність перовскітних сонячних панелей, автори виділили деградацію поглинача, об'ємні дефекти та втрати на межі розділу. Аналіз показав, що робота в розімкнутому режимі прискорює деградацію, тоді як робота в точці максимальної потужності має менший вплив.

Нагадаємо, група дослідників з Німеччини домоглася довготривалої стабільності перовскітних сонячних елементів, використавши нове міжшарове покриття.

Фокус також повідомляв, що компанія Cambridge Photon Technology розробила технологію, яка може збільшити вихідну потужність стандартних сонячних панелей до 15%.