Создана самая эффективная в мире кремниевая солнечная панель: что о ней известно

Группа исследователей из китайской компании Longi раскрыла детали о гибридном солнечном элементе с взаимосвязанным обратным контактом (HIBC) эффективностью в 27,81%, представленный в апреле 2025 года.

Longi утверждает, что новая солнечная панель имеет самую высокую в мире эффективность среди кремниевых солнечных элементов. Она была сертифицирована Немецким институтом исследований солнечной энергии в Гамельне (ISFH), пишет pv magazine.

Ученые рассказали, что их солнечный элемент базируется на пассивированных туннельных контактах и диэлектрических пассивационных слоях, а также включает контакты как n-типа, так и p-типа.

Разработчики использовали высокоомную, полуразрезанную пластину M10 с пассивацией краев, оптимизированный контакт n-типа, сформированный с помощью комбинированного высоко-низкотемпературного процесса, слой оксида индия-олова (ITO) для содействия латеральному транспортировке, многослойный стек оксида алюминия (AlOx) и нитрида кремния (SiNx) на текстурированной передней поверхности для минимизации рекомбинации и слой аморфного кремния (a-Si).

"Переработав как архитектуру элементов, так и материальные системы, мы достигли одновременного прорыва в управлении оптикой и эффективности транспортировки носителей", — отметил представитель компании.

Рекордная мировая эффективность преобразования энергии на уровне 27,81% была достигнута элементом с активной поверхностью 133,63 см2. Устройство также достигло тока короткого замыкания 5698 мА, напряжения холостого хода 744,9 мВ и коэффициента заполнения 87,55%.

"Эта производительность обусловлена интеграцией передовых методов, включая лазерно-индуцированную кристаллизацию, пассивацию краев in situ и оптимизированную обработку поверхности", — отметили исследователи.

По словам ученых, новые методы можно легко масштабировать для использования в производстве солнечных элементов на основе гетероперехода (HJT).

Напомним, ученые из Китая разработали технологию, которая побила рекорд эффективности и повысила долговечность солнечных элементов, но не из кремния, а совсем из другого материала.

Фокус также сообщал, что группа исследователей из Германии добилась долговременной стабильности перовскитных солнечных элементов, использовав покрытие из тефлона.