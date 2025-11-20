Створено найефективнішу у світі кремнієву сонячну панель: що про неї відомо

Група дослідників з китайської компанії Longi розкрила деталі про гібридний сонячний елемент із взаємопов'язаним зворотним контактом (HIBC) ефективністю в 27,81%, представлений у квітні 2025 року.

Longi стверджує, що нова сонячна панель має найвищу у світі ефективність серед кремнієвих сонячних елементів. Вона була сертифікована Німецьким інститутом досліджень сонячної енергії в Гамельні (ISFH), пише pv magazine.

Вчені розповіли, що їхній сонячний елемент базується на пасивованих тунельних контактах і діелектричних пасиваційних шарах, а також включає контакти як n-типу, так і p-типу.

Розробники використовували високоомну, напіврозрізану пластину M10 з пасивацією країв, оптимізований контакт n-типу, сформований за допомогою комбінованого високо-низькотемпературного процесу, шар оксиду індію-олова (ITO) для сприяння латеральному транспортуванню, багатошаровий стек оксиду алюмінію (AlOx) та нітриду кремнію (SiNx) на текстурованій передній поверхні для мінімізації рекомбінації та шар аморфного кремнію (a-Si).

"Переробивши як архітектуру елементів, так і матеріальні системи, ми досягли одночасного прориву в управлінні оптикою та ефективності транспортування носіїв", — зазначив представник компанії.

Рекордна світова ефективність перетворення енергії на рівні 27,81% була досягнута елементом з активною поверхнею 133,63 см2. Пристрій також досяг струму короткого замикання 5698 мА, напруги холостого ходу 744,9 мВ і коефіцієнта заповнення 87,55%.

"Ця продуктивність зумовлена інтеграцією передових методів, включно з лазерно-індукованою кристалізацією, пасивацією країв in situ і оптимізованою обробкою поверхні", — зазначили дослідники.

За словами вчених, нові методи можна легко масштабувати для використання у виробництві сонячних елементів на основі гетеропереходу (HJT).

