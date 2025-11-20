Прощавайте, старі панелі: сонячні батареї стануть на 33% ефективнішими завдяки одній деталі

У сонячній енергетиці назріває цікавий прорив. Технологія зворотного контакту (BC), яку тривалий час вважали надто дорогою і складною, нарешті стала доступною для масового виробництва і обіцяє вагомий приріст ефективності.

На тлі падіння цін на сонячні модулі та жорсткої конкуренції, виробники шукають нові способи виживання. Історія показує, що кожні 1,5-2% приросту ефективності знаменують зміну поколінь. І рішення під назвою BC, що вже досягло показника в 27%, готова стати наступним стандартом, пише ESI Africa.

Ідея BC-осередків проста: перенести всі електричні контакти з лицьового боку панелі на тильну. У традиційних панелях металеві доріжки на поверхні закривають частину комірки, створюючи тінь і знижуючи вироблення енергії. В альтернативній реалізації лицьова сторона залишається повністю відкритою для сонця, що дає змогу вловлювати максимум світла. Тривалий час виготовлення таких осередків було надто складним і недешевим, тому їх застосовували тільки в космосі та преміальних продуктах.

Прорив стався у 2020-х роках завдяки інноваціям китайських виробників, таких як Aiko Solar і LONGi. Вони впровадили три важливі зміни:

Лазерна обробка: Заміна дорогої фотолітографії на лазери знизила вартість на 60% і прискорила виробництво в 40 разів.

Спрощення хімії: Кількість хімічних етапів обробки скоротилася з 10 до 3, що вдвічі прискорило процес.

Нова пайка: знизилося споживання срібла на 30% і підвищилася надійність модулів.

Переваги на практиці

Польові випробування вже демонструють перевагу такої варіації. У ясну погоду BC-модулі виробляють на 1,2-3,2% більше енергії, ніж популярні зараз панелі формату TOPCon. Але найістотніший відрив фіксується в умовах часткового затінення (наприклад, від дерев або сусідніх будівель) — тут приріст може досягати від 4 до 33%.

Таким чином, BC-панелі підходять для міських дахів і складних умов експлуатації. Аналітики прогнозують, що до 2030 року ця технологія захопить понад 60% світового ринку.

