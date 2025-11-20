Прощайте, старые панели: солнечные батареи станут на 33% эффективнее благодаря одной детали

В солнечной энергетике назревает интересный прорыв. Технология обратного контакта (BC), долгое время считавшаяся слишком дорогой и сложной, наконец-то стала доступной для массового производства и обещает весомый прирост эффективности.

На фоне падения цен на солнечные модули и жесткой конкуренции, производители ищут новые способы выживания. История показывает, что каждые 1,5-2% прироста эффективности знаменуют смену поколений. И решение под названием BC, уже достигшее показателя в 27%, готова стать следующим стандартом, пишет ESI Africa.

Идея BC-ячеек проста: перенести все электрические контакты с лицевой стороны панели на тыльную. В традиционных панелях металлические дорожки на поверхности закрывают часть ячейки, создавая тень и снижая выработку энергии. В альтернативной реализации лицевая сторона остается полностью открытой для солнца, что позволяет улавливать максимум света. Долгое время изготовление таких ячеек было слишком затруднительным и недешевым, поэтому они применялись только в космосе и премиальных продуктах.

Прорыв произошел в 2020-х годах благодаря инновациям китайских производителей, таких как Aiko Solar и LONGi. Они внедрили три важных изменения:

Лазерная обработка: Замена дорогой фотолитографии на лазеры снизила стоимость на 60% и ускорила производство в 40 раз.

Упрощение химии: Количество химических этапов обработки сократилось с 10 до 3, что вдвое ускорило процесс.

Новая пайка: снизилось потребление серебра на 30% и повысилась надежность модулей.

Преимущества на практике

Полевые испытания уже демонстрируют превосходство такой вариации. В ясную погоду BC-модули вырабатывают на 1,2–3,2% больше энергии, чем популярные сейчас панели формата TOPCon. Но самый существенный отрыв фиксируется в условиях частичного затенения (например, от деревьев или соседних зданий) — здесь прирост может достигать от 4 до 33%.

Таким образом, BC-панели подходят для городских крыш и сложных условий эксплуатации. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году эта технология захватит свыше 60% мирового рынка.

