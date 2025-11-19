Солнечные панели — "деньги на ветер": владельцы случайно обнаружили их главный провал

Клиент из США поделился историей неудачных попыток установить солнечные панели, которая вскрыла системную проблему всей отрасли. После негативного опыта взаимодействиями с двумя "надежными" компаниями, которые обанкротились или исчезли, он пришел к выводу, что этот рынок превратился в "минное поле" мошенничества.

Автор сообщения на Reddit рассказал, что подошел к вопросу максимально ответственно: изучил отзывы на Yelp, Google и самом форуме, пообщался с профессиональными продавцами и даже дождался визита техника. Все шло гладко до момента внесения предоплаты. После этого компании начинали требовать "еще один платеж", а затем просто исчезали или объявляли о банкротстве.

"Удивительно, как что-то, что должно быть будущим чистой энергии, в конечном итоге ощущается как рассадник скама", — написал он.

Почему так происходит

В комментариях опытные пользователи объяснили, что ситуация вызвана уникальным стечением обстоятельств на рынке США в конце 2025 года. Правительство планирует отменить налоговые льготы на установку панелей с 2026 года. Это вызвало ажиотаж: клиенты спешат установить системы до конца года, а компании пытаются набрать как можно больше заказов.

Имеет место и финансовая неустойчивость среди производителей. Многие компании работают по схеме "пирамиды", используя предоплату новых клиентов для завершения старых заказов. Малейший сбой в цепочке поставок или финансировании приводит к их краху.

Низкий порог входа в индустрию не помогает ситуации. Как отметил один из комментаторов, "если у вас ноль знаний об электричестве, вы можете получить работу продавца солнечных панелей за неделю". Это привело к появлению сотен фирм-однодневок, которые гонятся за быстрой прибылью.

Монтаж солнечных панелей Фото: Pexels

О чем стоит помнить

Участники обсуждения дали несколько советов тем, кто все же решается на установку панелей в таких условиях:

Не платите вперед: "Никому не давайте денег, пока оборудование не будет на вашем участке", — советует один из пользователей. Если компания не может закупить детали за свой счет, с ней лучше не связываться. Проверяйте лицензии: Убедитесь, что в компании есть реальные лицензированные специалисты (в США это лицензии C-10 или C-46), а не только продавцы. Ищите кооперативы: Компании, входящие в кооперативы вроде Amicus Solar, обычно более надежны и ориентированы на качество, а не на быстрый заработок. Ждите: Если есть возможность, лучше отложить установку на полгода-год, пока рынок не стабилизируется после отмены налоговых льгот и с него не уйдут мошенники.

По итогу, даже в развитых и на первый взгляд благополучных регионах установка солнечных панелей — это риск, требующий от заказчика тщательно проверять репутацию подрядчика.

