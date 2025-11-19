Сонячні панелі — "гроші на вітер": власники випадково виявили їхній головний провал

Клієнт зі США поділився історією невдалих спроб встановити сонячні панелі, яка розкрила системну проблему всієї галузі. Після негативного досвіду взаємодіями з двома "надійними" компаніями, які збанкрутували або зникли, він дійшов висновку, що цей ринок перетворився на "мінне поле" шахрайства.

Автор повідомлення на Reddit розповів, що підійшов до питання максимально відповідально: вивчив відгуки на Yelp, Google і самому форумі, поспілкувався з професійними продавцями і навіть дочекався візиту техніка. Усе йшло гладко до моменту внесення передоплати. Після цього компанії починали вимагати "ще один платіж", а потім просто зникали або оголошували про банкрутство.

"Дивно, як щось, що має бути майбутнім чистої енергії, в кінцевому підсумку відчувається як розсадник скама", — написав він.

Чому так відбувається

У коментарях досвідчені користувачі пояснили, що ситуація спричинена унікальним збігом обставин на ринку США наприкінці 2025 року. Уряд планує скасувати податкові пільги на встановлення панелей з 2026 року. Це викликало ажіотаж: клієнти поспішають встановити системи до кінця року, а компанії намагаються набрати якомога більше замовлень.

Має місце і фінансова нестійкість серед виробників. Багато компаній працюють за схемою "піраміди", використовуючи передоплату нових клієнтів для завершення старих замовлень. Найменший збій у ланцюжку поставок або фінансуванні призводить до їхнього краху.

Низький поріг входу в індустрію не допомагає ситуації. Як зазначив один із коментаторів, "якщо у вас нуль знань про електрику, ви можете отримати роботу продавця сонячних панелей за тиждень". Це призвело до появи сотень фірм-одноденок, які женуться за швидким прибутком.

Монтаж сонячних панелей Фото: Pexels

Про що варто пам'ятати

Учасники обговорення дали кілька порад тим, хто все ж таки наважується на встановлення панелей у таких умовах:

Не платіть наперед: "Нікому не давайте грошей, поки обладнання не буде на вашій ділянці", — радить один із користувачів. Якщо компанія не може закупити деталі власним коштом, з нею краще не зв'язуватися. Перевіряйте ліцензії: Переконайтеся, що в компанії є реальні ліцензовані фахівці (у США це ліцензії C-10 або C-46), а не тільки продавці. Шукайте кооперативи: Компанії, що входять до кооперативів на кшталт Amicus Solar, зазвичай більш надійні та орієнтовані на якість, а не на швидкий заробіток. Чекайте: Якщо є можливість, краще відкласти установку на півроку-рік, поки ринок не стабілізується після скасування податкових пільг і з нього не підуть шахраї.

За підсумком, навіть у розвинених і, на перший погляд, благополучних регіонах встановлення сонячних панелей — це ризик, що вимагає від замовника ретельно перевіряти репутацію підрядника.

Раніше повідомлялося, які сонячні панелі не можна купувати. Встановлення сонячних панелей — це серйозна інвестиція, яка має окупитися через кілька років. Однак вибір неправильного підрядника може зіпсувати досвід знайомства з відновлюваною енергетикою.