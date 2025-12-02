Кольоровий сталевий лист зробить сонячні панелі ефективнішими: як це працює (фото)

Південнокорейська компанія Dongkuk CM випустила кольорові сталеві листи для покриття дахів, на яких розміщені двосторонні сонячні панелі. Надвисока відбивна здатність цього покриття дозволяє збільшити виробництво електроенергії.

Новий покрівельний матеріал базується на запатентованій технології потрійного корозійностійкого покриття Soft-GLX та підвищує ефективність вироблення енергії двосторонніми сонячними панелями приблизно на 30%. Про це пише pv magazine.

За словами виробника, кольоровий сталевий лист Dongkuk CM Solar Cell пропонує загальний коефіцієнт відбиття сонячного світла 80-85, тоді як "звичайні" матеріали забезпечують коефіцієнт 50-60.

Сталевий лист Dongkuk CM

Також повідомляється, що сталеві листи Dongkuk CM мають вищу стійкість до корозії, ніж стандартне покриття з цинково-алюмінієвої сталі. Шар фарби зберігає свою якість протягом 20 років, а шар покриття — 30 років

Як пояснюють у компанії, це покриття вирізняється довговічністю завдяки двошаровій конструкції, яка відділяє передню частину сталевого листа, на яку потрапляє сонячне світло, від задньої, де нанесена скловата.

"Цей преміальний матеріал наступного покоління може похвалитися надзвичайною відбивною здатністю та стійкістю до корозії навіть в екстремальних умовах, а також може досягати енергозберігаючих ефектів, таких як охолодження покрівлі, де температура покрівлі знижується зі збільшенням відбивної здатності", – сказав Чой Ву-чан, керівник Дослідницького центру технологій Dongkuk CM.

