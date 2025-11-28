Світовий рекорд: нова китайська сонячна панель досягла ефективності 33,35%

Гнучка перовскіт-кремнієва тандемна сонячна батарея від китайської компанії Longi досягла ефективності перетворення енергії 33,35%.

Результати роботи сонячних батарей Longi були сертифіковані Національною лабораторією відновлюваної енергії США (NREL), йдеться на офіційному сайті компанії

За даними Longi, це перший і єдиний світовий рекорд ефективності гнучкої кристалічної кремнієво-перовськітової тандемної сонячної батареї, сертифікований міжнародним авторитетним органом у галузі фотоелектричної енергетики.

Важливо

Перша країна повністю перейшла на сонячні панелі у незвичний спосіб, і це не Китай

Повідомляється, що компанія розробила подвійний буферний шар, який дозволив гнучкому тандемному сонячному елементу досягнути сертифікованої ефективності 33,4% на площі 1 см2, а також сертифікованої ефективності 29,8% на площі розміром з пластину 260 см2.

Відео дня

Дослідження показало, що модифіковані тандемні сонячні елементи демонструють хорошу довговічність, зберігаючи понад 97% своєї початкової ефективності перетворення енергії після 43000 циклів згинання при максимальному радіусі кривизни близько 40 мм у повітрі та близько 97% після 250 циклів термічного циклу (−40°C до 85°C)

Нагадаємо, вчені розробили новий тип сонячних панелей, здатних ефективно перетворювати тьмяне світло кімнатних ламп на електрику.

Фокус також повідомляв, що дослідники досягли прогресу в розробці сонячних панелей, об'єднавши перовскіт з графеном.