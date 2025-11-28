Мировой рекорд: новая китайская солнечная панель достигла эффективности 33,35%

Гибкая перовскит-кремниевая тандемная солнечная батарея от китайской компании Longi достигла эффективности преобразования энергии 33,35%.

Результаты работы солнечных батарей Longi были сертифицированы Национальной лабораторией возобновляемой энергии США (NREL), говорится на официальном сайте компании

По данным Longi, это первый и единственный мировой рекорд эффективности гибкой кристаллической кремниево-перовскитовой тандемной солнечной батареи, сертифицированный международным авторитетным органом в области фотоэлектрической энергетики.



Сообщается, что компания разработала двойной буферный слой, который позволил гибкому тандемному солнечному элементу достичь сертифицированной эффективности 33,4% на площади 1 см2, а также сертифицированной эффективности 29,8% на площади размером с пластину 260 см2.

Исследование показало, что модифицированные тандемные солнечные элементы демонстрируют хорошую долговечность, сохраняя более 97% своей начальной эффективности преобразования энергии после 43000 циклов сгибания при максимальном радиусе кривизны около 40 мм в воздухе и около 97% после 250 циклов термического цикла (-40°C до 85°C)

