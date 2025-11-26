Первая страна полностью перешла на солнечные панели необычным способом, и это не Китай

Ватикан, резиденция Папы Римского, становится первым государством, полностью перешедшим на солнечную энергию, используя агровольтаику.

Таким образом страна не только добывает экологически чистую электроэнергию, но и повышают урожайность сельскохозяйственных угодий. Подробности сообщает издание The Forbes.

Папа Франциск в 2024 году опубликовал послание "Брат Солнце", где заявил, что властям Ватикана поручили построить агроэлектростанцию в экстерриториальной зоне Санта-Мария-ди-Галерия, которая будет полностью обеспечивать город-государство электроэнергией. Интересно, что станция занимает более 1000 акров (4 квадратных километров), что больше площади самого Ватикана, и питает радиостанции.

Семь стран полностью ранее полностью перешли на возобновляемые источники энергии: Албания, Бутан, Непал, Парагвай, Исландия, Эфиопия и Демократическая Республика Конго. Ватикан стал восьмым в этом списке, и первым, использующим для этого агровольтаику.

Відео дня

Перед этим Ватикан установил фотоэлектрическую крышу во дворе у входа в Корацце. Она состоит из частично прозрачных солнечных панелей, состоящих из разнесенных кремниевых фотоэлементов, что создает интересный визуальный эффект. Такие солнечные модули хорошо подходят для выращивания культур в полутени, возможно, это и привело жителей страны к агровольтаике.

Агровольтаика — это сочетание сельского хозяйства с фотоэлектрическими модулями, преобразовывающими солнечный свет в электричество. При правильном размещении солнечные панели повышают урожайность, поскольку они сохраняют воду, защищают растения от пересыхания, ветра, града и эрозии почвы. Например, салат-латук и клубника предпочитает частичное затемнение.

Во многих странах экономика в значительной степени благоприятствует агровольтаике, поскольку она приносит прибыль двойную выгоду. Например, Канада могла бы установить солнечные панели менее, чем на 1% своих сельскохозяйственных угодий, чтобы полностью отказаться от ископаемого топлива для добычи электричества.

В 2025 году Китай стал лидером по солнечным панелям. Он установил их больше, чем все другие страны мира вместе взятые.

Тем временем, солнечные панели стали главным источником энергии в Европе. Во втором квартале 2025 года они выработали 122 317 ГВтч.