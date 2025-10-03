Солнечные панели стали главным источником энергии в Европе: почему они так популярны

Летом 2025-го бум солнечной энергетики в ЕС сделал ее один из ключевых источников электричества. Доля панелей в общей генерации превысила показатели атомных станций, ветряков и газа.

Во втором квартале текущего года доля возобновляемых источников в электроэнергии для ЕС достигла рекордных 54%. Главным драйвером роста отрасли стали именно солнечные модули, от которых пришло 122 317 ГВтч — этого достаточно, чтобы обеспечить энергией около трех миллионов домов, пишет Euronews.

Именно июнь 2025 года отметился знаковым событием: панели заняли первое место в энергобалансе ЕС, обеспечив 22% всей генерации. На втором месте оказались атомные электростанции (21,6%), за ними следуют ветряные (15,8%), ГЭС (14,1%) и природный газ (13,8%).

Причины тренда

Стремительный рост солнечной энергетики обусловлен рядом факторов. Во-первых, экономическая выгода: солнечные фермы позволяют значительно снизить затраты на добычу энергии. Во-вторых, скорость развертывания: строительство солнечной электростанции занимает около года, в то время как ветряной — не менее пяти лет, а атомной — около десяти.

"Но самое главное, — говорит Роб Стейт из компании Alight, одного из ведущих европейских разработчиков, — это то, что солнечные батареи обеспечивают чистую, возобновляемую энергию и снижают зависимость Европы от нефти и газа". В условиях нестабильности, вызванной вторжением России в Украину, энергетическая независимость стала для Европы стратегической необходимостью.

Какие страны в лидерах

Во втором квартале 2025-го по доле возобновляемых источников лидировала Дания (94,7%), за ней идут Латвия (93,4%) и Австрия (91,8%). Самый большой прирост за год показал Люксембург (+13,5%), тоже благодаря солнечным мощностям. А в числе догоняющих остаются Словакия (19,9%), Мальта (21,2%) и Чехия (22,1%).

Эксперты уверены, что ускоренное строительство возобновляемых источников энергии в итоге приведет к снижению счетов за электричество как для бизнеса, так и для обычных потребителей. Однако для этого нужна благоприятная политика правительства, направленная на модернизацию электросетей и поддержку инноваций в этой сфере.

