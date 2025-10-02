Солнечные панели приближают водную катастрофу в целой стране: что с ними не так

Пакистанские фермеры все чаще используют в своих хозяйствах скважины, работающие на солнечной энергии. Казалось бы, один плюсы – отказ от дизельного топлива, независимость от возможных перепадов сети. Но все оказалось не так просто.

В основном вода из скважин идет на поливы рисовых плантаций, пишет Reuters. Поэтому рисовые поля увеличиваются, а площади других культур – например, кукурузы, требующей меньше воды, – сокращаются. Однако главная проблема не в этом.

В Пакистане понижается уровень грунтовых вод. По данным издания, по состоянию на 2024 год он опустился ниже 18 метров – уровня, признанного критическим, – на 6,6% территории одной только провинции Пенджаб. Reuters также сообщает, что по всему Пакистану на солнечной энергии работает уже около 650 тысяч скважин.

В то же время в Министерстве энергетики Пакистана заявляют, что "мнение о том, что солнечные трубчатые скважины истощают грунтовые воды, ошибочно". Мол, на самом деле воды потребляется столько же, сколько и раньше, а не больше.

В то же время Пакистан называется в числе стран, испытывающих наибольший дефицит водных ресурсов. Из-за этого даже то и дело вспыхивают конфликты с соседней Индией. Для многих фермеров в Пенджабе угроза снижения уровня грунтовых вод – это проблема завтрашнего дня, подчеркивает издание.

А экологи предупреждают, что бесконтрольное использование даже такой полезной отрасли, как солнечная энергетика, может нанести лишь вред, и что без изменений в системе управления истощение грунтовых вод будет продолжаться в том же духе, – и в конце концов это скажется на интенсивности земледелия в целом.

