Тонкие солнечные панели заменят обычные: чем новая технология оказалась лучше

В мире набирают популярность тонкопленочные солнечные панели. Они легкие, гибкие и дешевые, но технологию стоит применять с осторожностью, поскольку есть нюансы.

В солнечных модулях такого типа фотоэлектрический материал наносится тонким слоем на гибкую основу из пластика или металла. Эта универсальность открывает новые сценарии эксплуатации, но также создает ряд компромиссов, пишет FreyrEnergy.

Типы гибких панелей

Существует три главных вида тонкопленочных панелей на основе следующих материалов:

Аморфный кремний (a-Si): Самый распространенный и дешевый, но с эффективностью менее 10%.

Теллурид кадмия (CdTe): Недорого обходится в производстве, но содержит токсичный кадмий, что усложняет утилизацию.

Селенид меди-индия-галлия (CIGS): Наиболее эффективный и универсальный, но и самый дорогой из трех.

Преимущества и недостатки

Главный козырь этих батарей — легкость и гибкость. В отличие от тяжелых и хрупких кремниевых панелей, тонкопленочные можно устанавливать на крышах со слабой несущей способностью, изгибать и даже сворачивать в рулон. Это делает их идеальным решением для кемпинга, яхт и интеграции в фасады зданий. Кроме того, они дешевле в производстве и лучше функционируют в условиях низкой освещенности, например, в пасмурную погоду.

Однако за универсальность приходится платить эффективностью. КПД тонкопленочных панелей составляет 12-15%, в то время как у традиционных кремниевых — 18-22%. Это значит, что для получения того же количества энергии потребуется большая площадь. Второй важный минус — меньший срок службы. Если кремниевые панели служат 25-30 лет, то тонкопленочные — всего 10-20.

В итоге, гибкие панели — это не полноценная замена, а скорее дополнение к традиционным. Они уместны в определенных условиях, где важны легкость, гибкость и низкая стоимость, а максимальная выработка энергии на квадратный метр — не приоритет.

