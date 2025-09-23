Превзойдет солнечные панели и ветряки: чем лучше "секретная" энергетическая технология

Желтый водород получают при помощи электролиза воды – процесса разделения водорода и кислорода с помощью электричества. Секрет в том, что является источником этого электричества.

Одна и та же технология может быть как экологичной, так и загрязняющей. Степень ее "чистоты" зависит от качества электросети страны. Если электроэнергия поступает из возобновляемых источников, результат практически безупречен. В противном случае выбросы накапливаются в значительных количествах, пишет ecoticias.com.

Желтый водород: проблемы технологии

В Норвегии возобновляемая энергетика развита настолько сильно, что производимый там желтый водород практически не влияет на загрязнение окружающей среды. А вот в Испании желтый водород создает значительный углеродный след, потому что там только 46% электроэнергии получают из возобновляемых источников, а остальные 64% — благодаря ископаемому топливу. Поэтому при производстве такого водорода используется как чистая энергия, так и "грязная".

Проблема также и в эффективности технологии. На сегодняшний день КПД электролиза составляет от 70% до 80%, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 85%. Это означает, что для производства 1 кг водорода требуется от 49,2 до 56,3 кВт*ч электроэнергии. Неудивительно, что другие страны инвестируют в другие, более дешевые, источники энергии.

Водород: какой цвет лучше

Будущее желтого водорода под вопросом. Он может существенно помочь в декарбонизации тяжелой промышленности, но создает проблемы, такие как высокая стоимость, зависимость от электросети.

Но есть и другие виды водорода (зеленый, синий, бирюзовый), которые являются более экологичными, дешевыми и тоже активно применяются во многих странах мира, переходящих на "зеленую" энергетику.

Например, так называемый зеленый водород тоже использует электролиз, но электричество поступает исключительно из возобновляемых источников. Синий водород извлекает CO₂ из природного газа, в то время как бирюзовый водород использует термические процессы.

Ранее мы писали, что ученые придумали неожиданный метод добычи зеленого водорода. Китайские ученые придумали установку на солнечной энергии, которая может производить зеленый водород непосредственно из влаги в воздухе. Обычно для этого нужно много очищенной воды, но тут она вообще не понадобится.