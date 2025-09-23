Перевершить сонячні панелі та вітряки: чим краща "секретна" енергетична технологія

Жовтий водень отримують за допомогою електролізу води — процесу розділення водню і кисню за допомогою електрики. Секрет у тому, що є джерелом цієї електрики.

Одна й та сама технологія може бути як екологічною, так і такою, що забруднює. Ступінь її "чистоти" залежить від якості електромережі країни. Якщо електроенергія надходить з поновлюваних джерел, результат практично бездоганний. В іншому разі викиди накопичуються в значних кількостях, пише ecoticias.com.

Жовтий водень: проблеми технології

У Норвегії відновлювана енергетика розвинена настільки сильно, що вироблений там жовтий водень практично не впливає на забруднення навколишнього середовища. А ось в Іспанії жовтий водень створює значний вуглецевий слід, бо там тільки 46% електроенергії отримують із відновлюваних джерел, а решту 64% — завдяки викопному паливу. Тож при виробництві такого водню використовується як чиста енергія, так і "брудна".

Проблема також і в ефективності технології. На сьогодні ККД електролізу становить від 70% до 80%, і очікується, що до 2030 року він досягне 85%. Це означає, що для виробництва 1 кг водню потрібно від 49,2 до 56,3 кВт*год електроенергії. Не дивно, що інші країни інвестують в інші, дешевші, джерела енергії.

Водень: який колір кращий

Майбутнє жовтого водню під питанням. Він може істотно допомогти в декарбонізації важкої промисловості, але створює проблеми, такі як висока вартість, залежність від електромережі.

Але є й інші види водню (зелений, синій, бірюзовий), які є екологічнішими, дешевшими і теж активно застосовуються в багатьох країнах світу, що переходять на "зелену" енергетику.

Наприклад, так званий зелений водень теж використовує електроліз, але електрика надходить виключно з поновлюваних джерел. Синій водень витягує CO₂ з природного газу, в той час як бірюзовий водень використовує термічні процеси.

Раніше ми писали, що вчені придумали несподіваний метод видобутку зеленого водню. Китайські вчені придумали установку на сонячній енергії, яка може виробляти зелений водень безпосередньо з вологи в повітрі. Зазвичай для цього потрібно багато очищеної води, але тут вона взагалі не знадобиться.