"Зелений" водень на сонячній енергії без води: вчені придумали абсолютно несподіваний метод

Китайські вчені придумали установку на сонячній енергії, яка може виробляти зелений водень безпосередньо з вологи в повітрі. Зазвичай для цього потрібно багато очищеної води, але тут вона взагалі не знадобиться.

Related video

Команда дослідників Китайської академії наук створила самопідтримувальну систему, яка не потребує зовнішньої води або енергії, пише interestingengineering.com. Як пояснює видання, більшість сучасних методів виробництва "зеленого" водню вимагають використання великої кількості ретельно очищеної води. Для регіонів, де вода в дефіциті, такі методи, звісно, не підходять.

Новаторський метод полягає в тому, що замість використання зовнішніх джерел води система витягує вологу безпосередньо з повітря. Таким чином, використовуючи воду з атмосфери, нова установка дає змогу виробляти водень навіть у нібито несприятливих умовах — і уможливлює це у тих регіонах, де раніше виробництво водню вважалося нереальним.

Новий підхід об'єднує дві технології — збір атмосферної води та електроліз із використанням протонообмінної мембрани. Якраз тут зазвичай виникає складність із тим, де взяти достатню кількість чистої води. А нова система використовує спеціально розроблений ієрархічно пористий вуглецевий матеріал, який ефективно поглинає воду з вологого повітря.

Потім під дією сонячного тепла зібрана вода випаровується, а згодом вона надходить безпосередньо в спеціально виготовлений електролізер для виробництва водню.

Система показала відмінні результати в лабораторних випробуваннях. Навіть за низької вологості, що становить лише 20%, вона забезпечувала стабільний збір і випаровування води. А за вологості 40% система може виробляти майже 300 мілілітрів "чистого" водню на годину.

Польові випробування підтвердили, що система здатна безперервно генерувати "зелений" водень, використовуючи тільки сонячну енергію. Зовнішні джерела енергії не потрібні, а сам процес не дає шкідливих викидів.

Раніше Фокус писав, що сонячний "млин" дає енергію і гарячу воду. Винахід виявився набагато ефективнішим за звичні сонячні панелі.

Також стало відомо, що сонячним панелям знайшли заміну. Італійські дослідники надихнулися японським мистецтвом орігамі та створили "папір, що вбирає сонячне світло".