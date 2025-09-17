У 4 рази краще за панелі: як сонячний "млин" дає енергію і гарячу воду (відео)

Компанія Icarus Group розробила автономну силову установку, що забезпечує електропостачання, опалення та питну воду. Її назвали Icarus Sun Mill або "Сонячним млином".

Система складається з двох двигунів, і один запускає наступний, використовуючи сонячну енергію. Глава Icarus Group Марк Теккерей розповів, як працює технологія, в інтерв'ю InvestorNews.

Коли сонце потрапляє на первинний тепловий двигун і приводить його в рух, воно запускає вторинний кінетичний двигун, який продовжує виробляти енергію ще довго після того, як на пристрій перестають потрапляти прямі сонячні промені. Таким чином сонце не просто світить на генератор, але змушує обертатися його механізми.

Марк Теккерей показав прототип Icarus Sun Mill. У його основі лежить вежа, яка за допомогою прецизійних лінз концентрує сонячне світло на кінетичному тепловому генераторі, перетворюючи сонячне тепло на електрику, чисту воду і гарячу воду. Промені, сконцентровані лінзою, нагрівають тепловий привід, а той перетворює тепло на механічний рух, який, своєю чергою, приводить у дію маховик-генератор.

Як запевняє компанія, завдяки двоступеневій конструкції система може виробляти в чотири рази більше енергії, ніж традиційні фотоелектричні панелі. Один блок має генерувати близько 8000 кВт-год енергії на рік, чого достатньо для живлення середнього будинку або навіть промислових об'єктів. При цьому кілька "млинів" можна об'єднати для живлення одного об'єкта. Група великих блоків здатна забезпечити енергією завод або вантажний порт.

На відміну від стандартних сонячних панелей, які виробляють енергію тільки при сонячному світлі, маховик, що обертається, та інтегрована акумуляторна система Icarus Sun Mill накопичують енергію, забезпечуючи безперервне подання електроенергії після заходу сонця. Накопичення енергії здійснюється за допомогою натрієвої батареї, розташованої в основі пристрою. Вона може зберігати заряд місяцями без значних втрат, забезпечуючи надійну роботу без під'єднання до електромережі в нічний час і в похмуру погоду.

Ще однією особливістю конструкції є цикл охолодження та очищення води. Коли внутрішня температура підвищується через сонячне тепло, система автоматично всмоктує воду для охолодження двигуна. Поглинаючи тепло, рідина нагрівається і фільтрується для видалення домішок.

Чиста гаряча вода є побічним, але корисним продуктом роботи "Сонячного млина", що накопичується в спеціальному резервуарі. Мешканці будинку можуть використовувати її для пиття, миття або опалення. Пристрій дає максимум користі від сонячного світла, виконуючи кілька завдань одночасно.

Зараз Icarus Groups залучає інвестиції для фінансування сертифікації третьою стороною та розширення виробництва. Отримавши фінансування, компанія передасть прилад органам сертифікації на 4-5-тижневі випробування, щоб перевірити безпеку і продуктивність системи в різних умовах. Якщо все піде добре, то поставки "Сонячних млинів" планують почати вже в першому кварталі 2026 року.

Очікувана ціна перших пристроїв становить близько 18 000 євро (приблизно 20 000 доларів США) за стандартну конфігурацію. Ця ціна може варіюватися залежно від технічних характеристик, наприклад, клієнти зможуть доплатити за акумулятор із підвищеною ємністю. Ціна немаленька, але з часом вкладення мають окупитися завдяки економії на енергії, воді та опаленні.

Марк Теккерей визнав, що спочатку разом із партнером Джеймсом Мейлемансом зазнав невдачі, коли потенційні спонсори відмовилися давати кошти та заявили, що концепція ніколи не спрацює. Однак команда перебрала кілька варіантів дизайну і зрештою створили працюючий прототип, який зараз проходить випробування. Повнорозмірну серійну модель планують випустити на ринок після кількох остаточних доопрацювань.

Майбутні моделі Icarus 2 і Icarus 3 будуються за принципом "під'єднай і працюй" Їхні компоненти можна буде вбудувати в оригінальний генератор, тому користувачам не доведеться купувати новий блок. Така зворотна сумісність рідко зустрічається в сонячній енергетиці і може значно продовжити термін служби кожного модуля.

На думку Марка Теккерея, Icarus Sun Mill може перевершити традиційні сонячні фотоелектричні установки практично за всіма показниками. Зокрема, він вирішує проблему переривчастості сонячної енергії, накопичуючи її кінетично і термічно, що дає змогу йому виробляти електроенергію вночі без необхідності використання величезного акумуляторного блоку. Крім того, сонячні млини простіше обслуговувати і модернізувати.

Раніше вчені з Великої Британії та Німеччини створили сонячне вікно, яке дає енергію і гарячу воду. Як показали випробування, у спекотний день воно може забезпечити потреби сім'ю з чотирьох осіб.