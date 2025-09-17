В 4 раза лучше панелей: как солнечная "мельница" дает энергию и горячую воду (видео)

Компания Icarus Group разработала автономную силовую установку, обеспечивающую электроснабжение, отопление и питьевую воду. Ее назвали Icarus Sun Mill или "Солнечной мельницей".

Система состоит из двух двигателей, и один запускает следующий, используя солнечную энергию. Глава Icarus Group Марк Теккерей рассказал, как работает технология, в интервью InvestorNews.

Когда солнце попадает на первичный тепловой двигатель и приводит его в движение, оно запускает вторичный кинетический двигатель, который продолжает вырабатывать энергию еще долго после того, как на устройство перестают попадать прямые солнечные лучи. Таким образом солнце не просто светит на генератор, но заставляет вращаться его механизмы.

Марк Теккерей показал прототип Icarus Sun Mill. В его основе лежит башня, которая с помощью прецизионных линз концентрирует солнечный свет на кинетическом тепловом генераторе, преобразуя солнечное тепло в электричество, чистую воду и горячую воду. Лучи, сконцентрированные линзой, нагревают тепловой привод, а тот преобразует тепло в механическое движение, которое, в свою очередь, приводит в действие маховик-генератор.

Как уверяет компания, благодаря двухступенчатой ​​конструкции система может вырабатывать в четыре раза больше энергии, чем традиционные фотоэлектрические панели. Один блок должен генерировать около 8000 кВт·ч энергии в год , чего достаточно для питания среднего дома или даже промышленных объектов. При этом несколько "мельниц" можно объединить для питания одного объекта. Группа крупных блоков способна обеспечить энергией завод или грузовой порт.

В отличие от стандартных солнечных панелей, которые вырабатывают энергию только при солнечном свете, вращающийся маховик и интегрированная аккумуляторная система Icarus Sun Mill накапливают энергию, обеспечивая непрерывную подачу электроэнергии после захода солнца . Накопление энергии осуществляется с помощью натриевой батареи, расположенной в основании устройства. Она может сохранять заряд месяцами без значительных потерь, обеспечивая надежную работу без подключения к электросети в ночное время и в пасмурную погоду.

Еще одной особенностью конструкции является цикл охлаждения и очистки воды. Когда внутренняя температура повышается из-за солнечного тепла, система автоматически всасывает воду для охлаждения двигателя. Поглощая тепло, жидкость нагревается и фильтруется для удаления примесей.

Чистая горячая вода является побочным, но полезным продуктом работы "Солнечной мельницы", который накапливается в специальном резервуаре. Жильцы дома могут использовать ее для питья, мытья или отопления. Устройство дает максимум пользы от солнечного света, выполняя несколько задач одновременно.

Сейас Icarus Groups привлекает инвестиции для финансирования сертификации третьей стороной и расширения производства. Получив финансирование, компания передаст прибор сертифицирующим органам на 4–5-недельные испытания, чтобы проверить безопасность и производительность системы в различных условиях. Если все пойдет хорошо, то поставки "Солнечных мельниц" планируют начать уже в первом квартале 2026 года.

Ожидаемая цена первых устройств составляет около 18 000 евро (примерно 20 000 долларов США) за стандартную конфигурацию. Эта цена может варьироваться в зависимости от технических характеристик, например, клиенты, смогут доплатить за аккумулятор с повышенной емкостью. Цена немаленькая, но со временем вложения должны окупиться благодаря экономии на энергии, воде и отоплении.

Марк Теккерей признал, что сначала вместе с партнером Джеймсом Мейлемансом потерпел неудачу, когда потенциальные спонсоры отказались давать средства и заявили, что концепция никогда не сработает. Однако команда перебрала несколько вариантов дизайна и в итоге создали работающий прототип, который сейчас проходит испытания. Полноразмерную серийную модель планируют выпустить на рынок после нескольких окончательных доработок.

Будущие модели Icarus 2 и Icarus 3 строятся по принципу "подключи и работай" Их компоненты можно будет встроить в оригинальный генератор, поэтому пользователям не придется покупать новый блок. Такая обратная совместимость редко встречается в солнечной энергетике и может значительно продлить срок службы каждого модуля.

ПО мнению Марка Теккерея, Icarus Sun Mill может превзойти традиционные солнечные фотоэлектрические установки практически по всем показателям. В частности, она решает проблему прерывистости солнечной энергии, накапливая ее кинетически и термически, что позволяет ей вырабатывать электроэнергию ночью без необходимости использования огромного аккумуляторного блока. Кроме того, солнечные мельницы проще обслуживать и модернизировать.

Ранее ученые из Великобритании и Германии создали солнечное окно, которое дает энергию и горячую воду. Как показали испытания, в жаркий день оно может обеспечить потребности семью из четырех человек.