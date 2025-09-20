"Зеленый" водород на солнечной энергии без воды: ученые придумали совершенно неожиданный метод

Китайские ученые придумали установку на солнечной энергии, которая может производить зеленый водород непосредственно из влаги в воздухе. Обычно для этого нужно много очищенной воды, но тут она вообще не понадобится.

Команда исследователей Китайской академии наук создала самоподдерживающуюся систему, не требующую внешней воды или энергии, пишет interestingengineering.com. Как поясняет издание, большинство современных методов производства "зеленого" водорода требуют использования большого количества тщательно очищенной воды. Для регионов, где вода в дефиците, такие методы, конечно, не подходят.

Новаторский метод заключается в том, что вместо использования внешних источников воды система извлекает влагу непосредственно из воздуха. Таким образом, используя воду из атмосферы, новая установка позволяет производить водород даже в засушливых условиях – и делает это реальным в тех регионах, где раньше производство водорода считалось невозможным.

Новый подход объединяет две технологии – сбор атмосферной воды и электролиз с использованием протонообменной мембраны. Как раз здесь обычно возникает сложность с тем, где взять достаточное количество чистой воды. А новая система использует специально разработанный иерархически пористый углеродный материал, который эффективно поглощает воду из влажного воздуха.

Затем под действием солнечного тепла собранная вода испаряется, а потом она поступает непосредственно в специально изготовленный электролизер для производства водорода.

Система показала отличные результаты в лабораторных испытаниях. Даже при низкой влажности, составляющей всего 20%, она обеспечивала стабильный сбор и испарение воды. А при влажности 40% система может производить почти 300 миллилитров "чистого" водорода в час.

Полевые испытания подтвердили, что система способна непрерывно генерировать "зеленый" водород, используя только солнечную энергию. Внешние источники энергии не требуются, а сам процесс не дает вредных выбросов.

