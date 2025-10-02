Сонячні панелі наближають водну катастрофу в цілій країні: що з ними не так

Пакистанські фермери все частіше використовують у своїх господарствах свердловини, що працюють на сонячній енергії. Здавалося б, одні плюси — відмова від дизельного палива, незалежність від можливих перепадів мережі. Але все виявилося не так просто.

Здебільшого вода зі свердловин йде на поливи рисових плантацій, пише Reuters. Тому рисові поля збільшуються, а площі інших культур — наприклад, кукурудзи, яка потребує менше води, — скорочуються. Однак головна проблема не в цьому.

У Пакистані знижується рівень ґрунтових вод. За даними видання, станом на 2024 рік він опустився нижче за 18 метрів — рівня, визнаного критичним, — на 6,6% території однієї тільки провінції Пенджаб. Reuters також повідомляє, що по всьому Пакистану на сонячній енергії працює вже близько 650 тисяч свердловин.

Водночас у Міністерстві енергетики Пакистану заявляють, що "думка про те, що сонячні трубчасті свердловини виснажують ґрунтові води, помилкова". Мовляв, насправді води споживається стільки ж, скільки й раніше, а не більше.

Водночас Пакистан називається серед країн, які відчувають найбільший дефіцит водних ресурсів. Через це навіть раз у раз спалахують конфлікти із сусідньою Індією. Для багатьох фермерів у Пенджабі загроза зниження рівня ґрунтових вод — це проблема завтрашнього дня, підкреслює видання.

А екологи попереджають, що безконтрольне використання навіть такої корисної галузі, як сонячна енергетика, може завдати лише шкоди, і що без змін у системі управління виснаження ґрунтових вод продовжуватиметься в тому самому дусі, — і врешті-решт це позначиться на інтенсивності землеробства загалом.

