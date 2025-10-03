Сонячні панелі стали головним джерелом енергії в Європі: чому вони такі популярні

Влітку 2025-го бум сонячної енергетики в ЄС зробив її одним із ключових джерел електрики. Частка панелей у загальній генерації перевищила показники атомних станцій, вітряків і газу.

Related video

У другому кварталі поточного року частка відновлюваних джерел в електроенергії для ЄС досягла рекордних 54%. Головним драйвером зростання галузі стали саме сонячні модулі, від яких надійшло 122 317 ГВтг — цього достатньо, щоб забезпечити енергією близько трьох мільйонів будинків, пише Euronews.

Саме червень 2025 року відзначився знаковою подією: панелі посіли перше місце в енергобалансі ЄС, забезпечивши 22% усієї генерації. На другому місці опинилися атомні електростанції (21,6%), за ними йдуть вітряні (15,8%), ГЕС (14,1%) і природний газ (13,8%).

Причини тренду

Стрімке зростання сонячної енергетики зумовлене низкою факторів. По-перше, економічна вигода: сонячні ферми дають змогу значно знизити витрати на видобуток енергії. По-друге, швидкість розгортання: будівництво сонячної електростанції займає близько року, тоді як вітряної — не менше п'яти років, а атомної — близько десяти.

"Але найголовніше, — каже Роб Стейт з компанії Alight, одного з провідних європейських розробників, — це те, що сонячні батареї забезпечують чисту, поновлювану енергію і знижують залежність Європи від нафти і газу". В умовах нестабільності, викликаної вторгненням Росії в Україну, енергетична незалежність стала для Європи стратегічною необхідністю.

Які країни в лідерах

У другому кварталі 2025-го за часткою відновлюваних джерел лідирувала Данія (94,7%), за нею йдуть Латвія (93,4%) і Австрія (91,8%). Найбільший приріст за рік показав Люксембург (+13,5%), теж завдяки сонячним потужностям. А серед наздоганяючих залишаються Словаччина (19,9%), Мальта (21,2%) і Чехія (22,1%).

Експерти впевнені, що прискорене будівництво поновлюваних джерел енергії в підсумку призведе до зниження рахунків за електрику як для бізнесу, так і для звичайних споживачів. Однак для цього потрібна сприятлива політика уряду, спрямована на модернізацію електромереж і підтримку інновацій у цій сфері.

Раніше Фокус повідомляв, що сонячні панелі наближають водну катастрофу в цілій країні. Пакистанські фермери все частіше використовують у своїх господарствах свердловини, що працюють на сонячній енергії. Здавалося б, одні плюси — відмова від дизельного палива, незалежність від можливих перепадів мережі. Але все виявилося не так просто.