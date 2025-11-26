Перша країна повністю перейшла на сонячні панелі у незвичний спосіб, і це не Китай

Ватикан, резиденція Папи Римського, стала першою державою, яка повністю перейшла на сонячну енергію, використовуючи агровольтаїку.

У такий спосіб країна не тільки видобуває екологічно чисту електроенергію, а й підвищує врожайність сільськогосподарських угідь. Подробиці повідомляє видання The Forbes.

Папа Франциск 2024 року опублікував послання "Брат Сонце", де заявив, що владі Ватикану доручили збудувати агроелектростанцію в екстериторіальній зоні Санта-Марія-ді-Галерія, яка повністю забезпечуватиме місто-державу електроенергією. Цікаво, що станція займає понад 1000 акрів (4 квадратні кілометри), що більше за площу самого Ватикану, і живить радіостанції.

Сім країн повністю раніше повністю перейшли на поновлювані джерела енергії: Албанія, Бутан, Непал, Парагвай, Ісландія, Ефіопія та Демократична Республіка Конго. Ватикан став восьмим у цьому списку, і першим, що використовує для цього агровольтаїку.

Перед цим Ватикан встановив фотоелектричний дах у дворі біля входу в Корацце. Він складається з частково прозорих сонячних панелей, що складаються з рознесених кремнієвих фотоелементів, що створює цікавий візуальний ефект. Такі сонячні модулі добре підходять для вирощування культур у напівтіні, можливо, це і привело жителів країни до агровольтаїки.

Агровольтаїка — це поєднання сільського господарства з фотоелектричними модулями, що перетворюють сонячне світло на електрику. При правильному розміщенні сонячні панелі підвищують врожайність, оскільки вони зберігають воду, захищають рослини від пересихання, вітру, граду та ерозії ґрунту. Наприклад, салат-латук і полуниця віддають перевагу частковому затемненню.

У багатьох країнах економіка значною мірою сприяє агровольтаїці, оскільки вона приносить прибуток подвійну вигоду. Наприклад, Канада могла б встановити сонячні панелі менш ніж на 1% своїх сільськогосподарських угідь, щоб повністю відмовитися від викопного палива для видобутку електрики.

У 2025 році Китай став лідером за сонячними панелями. Він встановив їх більше, ніж усі інші країни світу разом узяті.

Тим часом, сонячні панелі стали головним джерелом енергії в Європі. У другому кварталі 2025 року вони виробили 122 317 ГВтг.