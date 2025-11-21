Для сонячних панелей знайшли неочікуване розташування: в чому його переваги (фото)

Британська компанія Viridian Solar анонсувала нові продукти для обшивки в результаті співпраці з виробником вікон Keylite Roof Windows.

Новий комплект під назвою Clearline fusion F16-VC призначений для обшивки вікон, розташованих посередині даху. Деталі розкрито в пресрелізі на офіційному сайті Viridian Solar.

Фото: Viridian Solar

"Ми разом працювали над створенням надійної конструкції, забезпечуючи нашим клієнтам спокій, оскільки інтегрована система повністю протестована, схвалена та підтримується обома компаніями", — сказав технічний директор компанії Viridian Solar.

Як зазначають у компанії, сонячні панелі стають дедалі більшими, тому важливо співпрацювати з виробниками мансардних вікон, щоб спростити роботу монтажникам. Так, нові панелі Viridian Solar вже сумісні з двома розмірами мансардних вікон Keylite.

"Ця співпраця відображає нашу постійну відданість інноваціям і надає нашим клієнтам оптимізовану, сумісну систему для створення розумніших та екологічніших дахів", — додав керівник технічного відділу Keylite Roof Windows.

Нагадаємо, раніше Viridian Solar випустила сонячні панелі, які обіцяють 95% від початкової ефективності навіть після 30 років експлуатації.

Фокус також повідомляв, що вчені розробили простий метод підвищення довговічності перовскітно-кремнієвих сонячних елементів.