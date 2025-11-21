Для солнечных панелей нашли неожиданное расположение: в чем его преимущества (фото)

Британская компания Viridian Solar анонсировала новые продукты для обшивки в результате сотрудничества с производителем окон Keylite Roof Windows.

Новый комплект под названием Clearline fusion F16-VC предназначен для обшивки окон, расположенных посередине крыши. Детали раскрыты в пресс-релизе на официальном сайте Viridian Solar.

Фото: Viridian Solar

"Мы вместе работали над созданием надежной конструкции, обеспечивая нашим клиентам спокойствие, поскольку интегрированная система полностью протестирована, одобрена и поддерживается обеими компаниями", — сказал технический директор компании Viridian Solar.

Важно

Передовые солнечные панели портятся по неочевидным причинам: что обнаружили ученые

Как отмечают в компании, солнечные панели становятся все больше, поэтому важно сотрудничать с производителями мансардных окон, чтобы упростить работу монтажникам. Так, новые панели Viridian Solar уже совместимы с двумя размерами мансардных окон Keylite.

Відео дня

"Это сотрудничество отражает нашу постоянную приверженность инновациям и предоставляет нашим клиентам оптимизированную, совместимую систему для создания более умных и экологичных крыш", — добавил руководитель технического отдела Keylite Roof Windows.

Напомним, ранее Viridian Solar выпустила солнечные панели, которые обещают 95% от первоначальной эффективности даже после 30 лет эксплуатации.

Фокус также сообщал, что ученые разработали простой метод повышения долговечности перовскитно-кремниевых солнечных элементов.