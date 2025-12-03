Чому люди масово відмовляються від сонячних панелей? Відповідь експертів приголомшила

Незважаючи на те, що сонячна енергетика дуже популярна, в деяких країнах люди буквально не хочуть встановлювати фотоелементи на дахах своїх будинків. Чому так відбувається, пояснили фахівці з компанії Forme Solar Electric.

У 2008 році відбулося вибухове зростання популярності сонячної енергетики. Але це швидке зростання стало основною причиною, через яку більшість домовласників у Каліфорнії (США) не перейшли на сонячні панелі. Звучить дивно, проте тому є логічне пояснення, пишуть експерти на netzeroforme.com.

Бум сонячної енергетики в США призвів до негативного досвіду і невиправданих очікувань. З'явилися компанії-одноденки, які продавали сонячні електростанції, не замислюючись про те, як правильно їх встановити і обслуговувати, нарікають автори.

На жаль, як і в багатьох галузях, що починали з великого буму, багато недосвідчених компаній намагалися встановити сонячні панелі, що призвело до безлічі неприємних ситуацій і неякісного монтажу. На початку розвитку сонячної енергетики в 2010 році галузь була обмежена. Фінансування було ускладнене, міські органи, що видають дозволи, не були готові до масштабного встановлення фотоелементів, а наявне обладнання часто було неякісним. Ці проблеми торкнулися підприємців: від покрівельників і електриків до тих, хто хотів швидко заробити за будь-яку ціну.

Швидке зростання галузі та брак інформації призвели до того, що багато компаній розвивалися, використовуючи рекламу, що вводить в оману, неправдиві обіцянки, настирливі методи продажів, а іноді й шахрайство. У підсумку, багато домовласників стали ставитися до сонячної енергетики скептично.

Основні причини, через які не використовують сонячні панелі:

Реклама, що вводить в оману, і невідповідні очікування.

Недовіра до агресивних відділів продажів.

Неякісні монтаж і обслуговування.

Завищені ціни на монтажні роботи.

Дезінформація про вартість сонячних панелей.

Раніше ми писали про те, що сонячні панелі можуть виробляти на 30% більше енергії. Південнокорейська компанія Dongkuk CM випустила кольорові сталеві листи для покриття дахів, на яких розміщені двосторонні сонячні панелі. Надвисока відбивна здатність цього покриття дає змогу збільшити виробництво електроенергії.