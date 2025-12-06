Почему люди избавляются от солнечных панелей: эксперты назвали 6 причин (фото)

Иметь собственную солнечную электростанцию не всегда выгодно. Владельцы сталкиваются с рядом трудных проблем, что, в конечном итоге, приводит к решению об отказе от фотоэлементов, говорят эксперты из компании OUPES.

Хотя солнечные панели остаются краеугольным камнем внедрения чистой энергии, не каждая система обеспечивает ожидаемый результат. Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), мощность солнечных панелей в жилых домах продолжает расти, но некоторые домовладельцы считают, что проблемы с обслуживанием, совместимостью с кровлей и изменениями в политике делают их долгосрочное использование менее привлекательным, пишет oupes.com.

Финансовые факторы, влияющие на демонтаж солнечных панелей

Стоимость является основным фактором, влияющим на решение о демонтаже солнечных панелей. Хотя цены на солнечные панели упали более чем на 70% с 2010 года (по данным Ассоциации солнечной энергетики), долгосрочные условия обслуживания и финансирования могут свести на нет первоначальную экономию.

Первоначальные инвестиции против долгосрочной окупаемости инвестиций

Домовладельцы, которые финансировали свои системы, могут обнаружить, что ежемесячные платежи превышают их экономию на энергии, особенно при колебаниях тарифов на коммунальные услуги или изменении политики чистого учета. Без благоприятных ставок обратного выкупа доходность инвестиций становится менее привлекательной.

Стоимость является основным фактором, влияющим на решение о демонтаже солнечных панелей Фото: unsplash.com

Расходы на техническое обслуживание и ремонт

Со временем инверторы, аккумуляторы и другие компоненты могут выйти из строя. Их замена может стоить сотни или даже тысячи долларов, что отпугивает некоторых владельцев от дальнейшего использования солнечных батарей, особенно после истечения срока гарантии.

Страхование и проблемы с крышей

Некоторые страховые компании взимают более высокие страховые взносы за крыши, оборудованные солнечными батареями, из-за пожарных или структурных рисков. Кроме того, гарантия на крышу может быть аннулирована, если при установке поврежден кровельный материал.

Иметь собственную солнечную электростанцию не всегда выгодно Фото: unsplash.com

Технические проблемы и проблемы с эффективностью

Не все солнечные системы работают одинаково. Технологии быстро развиваются, поэтому панели, установленные десять лет назад, теперь могут быть на 40–50% менее эффективны, чем современные модели. Этот разрыв в производительности часто мотивирует к модернизации или полному демонтажу системы.

Снижение выходной мощности со временем

Солнечные панели естественным образом деградируют со средней скоростью 0,5–0,8% в год. Через 20 лет они могут потерять до 15% своей первоначальной мощности. Для домохозяйств, активно использующих солнечную энергию, это снижение становится заметным.

Иногда инверторы выходят из строя Фото: deegesolar.co.uk

Отказы инверторов

Инверторы, отвечающие за преобразование постоянного тока в переменный, обычно служат 10–15 лет, что меньше, чем сами панели. В случае их выхода из строя система перестает вырабатывать электроэнергию, что вынуждает некоторых домовладельцев отказываться от своих установок или полностью их заменять.

Ограниченное хранилище аккумуляторов

Ранние солнечные установки часто не имели встроенного накопителя. Без аккумуляторной батареи избыток дневной энергии невозможно использовать ночью, что снижает общую экономию. Современные системы или портативные солнечные генераторы решают эту проблему за счет использования аккумуляторов высокой емкости.

