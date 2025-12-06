Чому люди позбуваються сонячних панелей: експерти назвали 6 причин (фото)

Мати власну сонячну електростанцію не завжди вигідно. Власники стикаються з низкою важких проблем, що, в кінцевому підсумку, призводить до рішення про відмову від фотоелементів, кажуть експерти з компанії OUPES.

Хоча сонячні панелі залишаються наріжним каменем впровадження чистої енергії, не кожна система забезпечує очікуваний результат. Згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA), потужність сонячних панелей у житлових будинках продовжує зростати, але деякі домовласники вважають, що проблеми з обслуговуванням, сумісністю з покрівлею і змінами в політиці роблять їхнє довгострокове використання менш привабливим, пише oupes.com.

Фінансові чинники, що впливають на демонтаж сонячних панелей

Вартість є основним фактором, що впливає на рішення про демонтаж сонячних панелей. Хоча ціни на сонячні панелі впали більш ніж на 70% з 2010 року (за даними Асоціації сонячної енергетики), довгострокові умови обслуговування і фінансування можуть звести нанівець початкову економію.

Початкові інвестиції проти довгострокової окупності інвестицій

Домовласники, які фінансували свої системи, можуть виявити, що щомісячні платежі перевищують їхню економію на енергії, особливо під час коливань тарифів на комунальні послуги або зміни політики чистого обліку. Без сприятливих ставок зворотного викупу прибутковість інвестицій стає менш привабливою.

Вартість є основним фактором, що впливає на рішення про демонтаж сонячних панелей Фото: unsplash.com

Витрати на технічне обслуговування та ремонт

Згодом інвертори, акумулятори та інші компоненти можуть вийти з ладу. Їх заміна може коштувати сотні або навіть тисячі доларів, що відлякує деяких власників від подальшого використання сонячних батарей, особливо після закінчення терміну гарантії.

Страхування і проблеми з дахом

Деякі страхові компанії стягують вищі страхові внески за дахи, обладнані сонячними батареями, через пожежні або структурні ризики. Крім того, гарантія на дах може бути анульована, якщо під час встановлення пошкоджено покрівельний матеріал.

Мати власну сонячну електростанцію не завжди вигідно Фото: unsplash.com

Технічні проблеми та проблеми з ефективністю

Не всі сонячні системи працюють однаково. Технології швидко розвиваються, тому панелі, встановлені десять років тому, тепер можуть бути на 40-50% менш ефективні, ніж сучасні моделі. Цей розрив у продуктивності часто мотивує до модернізації або повного демонтажу системи.

Зниження вихідної потужності з часом

Сонячні панелі природним чином деградують із середньою швидкістю 0,5-0,8% на рік. Через 20 років вони можуть втратити до 15% своєї початкової потужності. Для домогосподарств, які активно використовують сонячну енергію, це зниження стає помітним.

Іноді інвертори виходять з ладу Фото: deegesolar.co.uk

Відмови інверторів

Інвертори, що відповідають за перетворення постійного струму в змінний, зазвичай служать 10-15 років, що менше, ніж самі панелі. У разі їх виходу з ладу система перестає виробляти електроенергію, що змушує деяких домовласників відмовлятися від своїх установок або повністю їх замінювати.

Обмежене сховище акумуляторів

Ранні сонячні установки часто не мали вбудованого накопичувача. Без акумуляторної батареї надлишок денної енергії неможливо використовувати вночі, що знижує загальну економію. Сучасні системи або портативні сонячні генератори вирішують цю проблему завдяки використанню акумуляторів високої ємності.

