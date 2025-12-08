Сонячні панелі виявились шкідливими: вчені дослідили, коли вони стають небезпечними

Нове дослідження показало, що плавучі сонячні панелі, які вважаються перспективним рішення для зеленої енергетики, можуть негативно вливати на екосистему, залежно від місця, де вони розташовані.

Дослідники з Університету штату Орегон та Геологічної служби США змоделювали вплив плавучих сонячних фотоелектричних систем на 11 водосховищ у шести штатах. Про це йдеться на сайті університету.

Симуляції показали, що сонячні панелі послідовно охолоджували поверхневі води та змінювали температуру води в різних шарах водосховищ. При цьому вони впливають на середовище існування низки підводних жителів.

"Різні водосховища реагуватимуть по-різному залежно від таких факторів, як глибина, динаміка циркуляції та види риб, які важливі для управління. Не існує універсальної формули для проєктування цих систем", — сказав провідний автор дослідження Еван Бредевег.

Як пояснюють у виданні, плавучі сонячні панелі мають кілька переваг. Охолоджувальний ефект води може підвищити ефективність панелей приблизно на 5-15%. Такі системи також можна інтегрувати з існуючою гідроелектричною та транспортною інфраструктурою. Окрім того, вони можуть допомогти зменшити випаровування, що особливо корисно в теплому та сухому кліматі.

Однак, згідно з дослідженням, зміни температури та динаміки кисню, спричинені плавучими сонячними панелями, можуть впливати на доступність середовища існування як для тепловодних, так і для холодноводних видів риб.

За словами вчених, необхідно проводити подальші дослідження та довготривалий моніторинг, щоб впевнитися, що плавучі сонячні панелі генерують чисту електроенергію без шкоди для водних екосистем.

"Розуміння екологічних ризиків та мінливості екологічних реакцій на розгортання плавучих фотоелектричних установок має вирішальне значення для інформування регуляторних органів та спрямування розвитку сталої енергетики", – наголосив Бредевег.

Нагадаємо, дослідники з Німеччини знайшли новий напівпровідник, який можна використовувати для створення екологічно чистих сонячних панелей.

