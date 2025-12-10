Люди тоннами викидають сонячні панелі: вчені з Гарварду пояснили в чому небезпека

Вчені з Гарварду вважають, що сонячних панелей, які віджили своє, накопичиться в 50 разів більше, ніж прогнозують аналітики IRENA. Ця цифра становить близько 315 000 тонн відходів, виходячи з оцінки співвідношення ваги до потужності в 90 тонн на МВт

Згідно з прогнозами Міжнародного агентства з поновлюваних джерел енергії (IRENA), на початок 2030-х років очікується великий обсяг відходів, який до 2050 року може скласти 78 млн т сонячних панелей, які відслужили свій термін. Але все ще гірше, впевнені вчені з Гарварду, пише hbr.org.

Річ у тім, що прогнози IRENA засновані на припущенні, що споживачі використовуватимуть свої панелі протягом усього 30-річного терміну служби. Але аналітики не враховують можливість повсюдної передчасної заміни.

Дослідження, проведене Гарвардським університетом, враховує це. Використовуючи реальні дані по США, експерти змоделювали стимули, що впливають на рішення споживачів про заміну панелей у різних сценаріях:

ціна установки,

ставка компенсації (тобто поточна ціна за сонячну енергію, що продається в мережу),

ефективність модуля.

Якщо вартість заміни досить низька, а ефективність і ставка компенсації досить високі, вчені припускають, що раціональні споживачі перейдуть на нові панелі, незалежно від того, чи відслужили їхні наявні панелі повні 30 років.

Демонтаж сонячних панелей Фото: VRT

Хвиля сонячного сміття

Згідно з гарвардським дослідженням, прогнозований сукупний обсяг відходів зростатиме набагато раніше і різкіше, ніж очікує більшість аналітиків. Лінійний графік показує сукупну потужність відходів сонячних панелей з 2020 по 2050 рік у трьох різних сценаріях. Припускаючи, що за 30-річний термін служби обладнання не відбудеться ніяких поломок, відходи почнуть накопичуватися приблизно з 2040 року, а потім різко зростуть майже до 20 гігават до 2050 року.

Другий сценарій показує офіційний прогноз IRENA, що допускає деяку заміну на більш ранніх етапах життєвого циклу. У цьому випадку накопичення відходів сонячних панелей починається приблизно 2030 року і неухильно зростає, досягнувши до 2050 року близько 15 гігават.

Третій сценарій, що являє собою прогнози відходів, передбачені нашою моделлю і засновані на достроковій заміні сонячних панелей, показує, що відходи починають накопичуватися майже одразу, до 2023 року, і різко зростають, досягнувши майже 20 гігават до 2040 року.

"Якщо заміна панелей відбудеться так, як передбачає наша статистична модель, за чотири роки може утворитися в 50 разів більше відходів, ніж прогнозує IRENA. Ця цифра становить близько 315 000 метричних тонн відходів, виходячи з оцінки співвідношення ваги до потужності в 90 тонн на МВт", — кажуть експерти.

Якими б тривожними не були ці статистичні дані, вони можуть не повною мірою відображати масштаб кризи, оскільки аналіз Гарвардського університету обмежений побутовими установками. З урахуванням комерційних і промислових панелей масштаби заміни можуть бути набагато, набагато більшими, підсумовують автори.

