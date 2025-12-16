Ва-банк Банковой: почему президент Зеленский настаивает на проведении выборов во время войны

В вопросе вероятного проведения президентских выборов в Украине наблюдается определенный диссонанс. В частности, президент Зеленский поручил парламентариям разработать как можно быстрее проект закона, который позволит организовать народное волеизъявление во время действия военного положения, тогда как свежая социология свидетельствует о нежелании большинства украинцев идти на избирательные участки до полного завершения войны. Каким образом в итоге будет решена эта дилемма, выяснял Фокус.

С подачи Банковой парламентарии уже в ближайшее время подготовят законопроект, который позволит организовать проведение выборов во время действия военного положения с учетом всех рисков — прежде всего связанных с безопасностью граждан. Среди вероятных нововведений называется идея трехдневного голосования, при этом весь избирательный процесс должен уложиться в 60-дневный срок, как это предусмотрено для досрочных выборов главы государства.

Между тем, как свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник, 15 декабря опроса (проведенного в период 26 ноября-13 декабря — Фокус) Киевского международного института социологии (КМИС), сейчас большинство украинцев считают, что выборы в нужно проводить только после заключения "под ключ" мирного соглашения и полного завершения войны. Зато только девять процентов респондентов считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня.

В то же время, в случае прекращения огня и получения от западных союзников надежных гарантий безопасности 25% поддерживают проведение выборов. При этом, в КМИС констатировали наличие тенденции к росту данного показателя, поскольку в сентябре таких было 22%. Вместе с тем, подавляющее большинство украинцев, а именно 57% (в сентябре — 63%) убеждены в том, что выборы возможны только после подписания окончательного мирного соглашения и полного завершения полномасштабной войны. Как отметил по этому поводу исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, "среди абсолютного большинства украинцев нет запроса на проведение национальных выборов до завершения боевых действий".

Действительно ли Украина с головой погружается в избирательную реку

Политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отмечает: "Я, будучи членом профессиональных ассоциаций политтехнологов, могу опираться на собственные исследования. Так вот, у меня возникают не просто огромные — грандиозные вопросы к свежему исследованию КМИСа. По моим данным, 89% избирателей, которые попадают в опрос по всем репрезентативным выборкам, выступают обеими руками "За" выборы. Дело в том, что выборы воспринимаются большинством граждан Украины, как способ отражения войны — всего того горького, травмированного положения общества и как способ перезагрузки и формирования определенных траекторий на будущее. Траекторий на будущее, давайте честно признаем, у нас сейчас нет — все направлено исключительно на выживание".

Перипетии, возникшие сейчас вокруг выборов эксперт считает довольно показательными: "Ситуация сложилась весьма интересная — Зеленский попросил парламент предложить законодательные изменения о возможности выборов во время военного положения, что безусловно повлияет на характер предвыборной кампании, а именно создаст искусственный приоритет для нынешнего президента в случае, если он примет решение о переизбрании. Кстати, точной информации по этому поводу на самом деле еще нет, несмотря на различные спекуляции".

В целом Олег Постернак считает окружающие избирательные дискуссии "техническими играми относительно базовых настроек будущего процесса".

"Проблема заключается в том, что фундаментальной дискуссии с обществом, к сожалению, по этому поводу нет, а ее нужно было бы проводить, поскольку у нас есть как минимум четыре категории людей, голосование которых будет затруднено: украинские беженцы за рубежом, внутренне перемещенные лица, военнослужащие ВСУ и граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Конечно, эта избирательная кампания будет не инклюзивной и сама по себе однозначно вызовет вопрос о легитимности в условиях военного положения", — акцентирует аналитик.

Власть, говорит политолог, рассматривала три варианта упрощенного варианта голосования: "Первый вариант почтового голосования отвергли, потому что он точно подорвет легитимность. Второй сценарий — интернет-голосование, причем не обязательно через "Дію". Эта идея, по моим данным, полностью не отвергнута и может быть использована для зарубежного избирательного округа. И, наконец третья идея — увеличение количества дней голосования, например: пятница, суббота, воскресенье. Эта идея, как по мне, наиболее практична в условиях военного положения".

В общем, убежден Олег Постернак, судьба выборов в Украине напрямую зависит от судьбы мирного соглашения. "Если, учитывая американскую виртуозную игру, мирное соглашение таки будет подписано, то в принципе, мы с вами заходим в избирательный сезон. И по состоянию на сейчас такая вероятность выглядит очень и очень высокой", — резюмирует Олег Постернак.

Какие решения должна принять власть в контексте проведения выборов

В то же время политолог, глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Первое. Если говорить об избирательных нововведениях, то наиболее простое решение — это внесение изменений в закон "О военном положении", куда можно вписать возможность проведения выборов во время войны при определенных условиях. Это буквально одно предложение, при этом еще большой вопрос — следует эти условия четко очерчивать или нет. Собственно, это минимально необходимое изменение. Второе. Если сейчас речь идет все же о желании продемонстрировать, что в перспективе выборы возможны и во время войны при наличии отдельных обстоятельств, то необходимо разрабатывать отдельный закон".

По убеждению эксперта, сейчас крайне важно четко прописать подготовительно-процедурный процесс проведения послевоенных выборов, "потому что их невозможно в принципе провести сразу после прекращения боевых действий". "Подчеркиваю, невозможно, поскольку есть огромная куча организационных вопросов, которые требуют немало времени — как минимум — два-три месяца. В частности, здесь следует указать на необходимость обновления реестра избирателей, подготовку выборов за рубежом, ну, и формирование новых или обновленных избирательных комиссий, потому что за годы войны произошли очень значительные — я бы даже сказал — колоссальные изменения", — отмечает Владимир Фесенко.

В случае же проведения выборов во время войны, акцентирует политолог, для разных групп населения необходимо разработать отдельные процедуры: "Например, выборы за рубежом требуют подписания соответствующих международно-правовых соглашений с конкретными странами — просто так выборы провести там в дипломатических учреждениях, как было раньше, к сожалению, невозможно, потому что слишком много избирателей и необходимо будет создавать участки в разных городах вне дипломатических учреждений. Не меньше вопросов вызывает вопрос организации голосования на прифронтовых территориях, которые постоянно находятся под ударами. Лично я не вижу, каким образом это все сделать... Некоторые говорят в данном контексте о подземных хранилищах, но это, откровенно говоря, крайне трудно себе даже представить и тем более — тщательно-ответственно прописать соответствующие процедуры", — отмечает эксперт.

Также политолог считает "абсолютно невозможным" голосование во время войны воинов ВСУ. Кроме того, эксперт очертил еще ряд "лишь поверхностных" вызовов, которые являются вершиной избирательного айсберга: нормативы действий во время воздушных тревог или блэкаутов во время голосования, механизмы обеспечения защиты избирательной документации и тому подобное. В конце концов, констатирует Владимир Фесенко, "нормальные выборы" во время войны возможны исключительно при условии полного прекращения огня. Во время активных боевых действий и параллельного продолжения войны воздушной, заключает политолог, о полноценных выборах нечего даже и мечтать.