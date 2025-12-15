Голосование в несколько дней: как могут пройти выборы в условиях войны, — СМИ

Президент Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения.

В то же время эта инициатива была связана не с планами провести выборы. Такой была реакция на заявление Дональда Трампа о необходимости провести выборов. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Отмечается, что таким образом украинская власть дала сигнал американским партнерам — для проведения выборов нужно снижение военной активности. Для этого надо требовать прекращения обстрелов со стороны России.

"К делу подошли серьезно: на прошлой неделе на Банковой уже состоялась рабочая встреча, посвященная этому вопросу. Начали готовить соответствующий законопроект, который пытается решить все проблемы, связанные с безопасностью и не только", — говорится в статье.

Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.

В то же время причастные к разработке законопроекта сомневаются в том, что он необходим. Ведь Россия отвергла возможность проведения референдума, сказав, что перемирие, необходимое для проведения референдума, нужно как "повод для передышки".

Вопрос проведения референдума

Украинская власть убеждена, что справедливым в вопросе прекращения войны будет подход, когда обе стороны должны будут отойти от линии разграничения, а не только Силы обороны Украины. В то же время эти решения должны принимать украинцы. В США считают согласие Украины обсуждать это шагом вперед к завершению войны.

Референдум может стать выходом из ситуации, считают авторы материала:

Во-первых, в демократии с народной волей никто поспорить не может, она имеет высшую силу. Во-вторых, в любом случае найдется много тех, кто будет считать любые уступки, особенно территориальные (в любом формате) чистой воды изменой, а значит, те, кто ее совершил, должны будут понести наказание. Но раз народ решил так, как решил, то какие вопросы к власти", — отмечается в материале.

В то же время с референдумом есть несколько проблем. Первая — решение народа может отличаться от достигнутых договоренностей, из-за чего мирное соглашение может быть не заключено.

Кроме того, с технической точки зрения процесс голосования на референдуме аналогичен выборам. Для этого нужно решить ряд вопросов — списки избирателей, голосование миллионов беженцев за рубежом и военных, разрушенная инфраструктура, невозможность свободно вести агитацию, в конце концов, физическая безопасность на участках.

Напомним, что экс-замглавы ЦИК не исключает, что Владимир Зеленский может отменить военное положение для проведения выборов.

Ранее Фокус рассказывал, чем могут обернуться для Украины выборы во время войны.