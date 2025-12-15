Голосування в декілька днів: як можуть пройти вибори в умовах війни, — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.

У той же час ця ініціатива була пов'язана не з планами провести вибори. Такою була реакція на заяву Дональда Трампа про необхідність провести виборів. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Зазначається, що таким чином українська влада дала сигнал американським партнерам — для проведення виборів потрібно зниження військової активності. Задля цього треба вимагати припинення обстрілів з боку Росії.

"До справи підійшли серйозно: минулого тижня на Банковій уже відбулася робоча зустріч, присвячена цьому питанню. Почали готувати відповідний законопроєкт, який намагається вирішити всі проблеми, пов'язані з безпекою і не тільки", — йдеться в статті.

Відео дня

Серед змін, які хочуть розглядати, — можливість багатоденного голосування. Також термін виборчої кампанії складе 60 днів, як при дострокових виборах президента.

У той же час причетні до розробки законопроєкту мають сумніви в тому, що він необхіден. Адже Росія відкинула можливість проведення референдума, сказавши, що перемир'я, необхідне для проведення референдуму, потрібно як "привід для перепочинку".

Питання проведення референдуму

Українська влада переконана, що справедливим в питанні припинення війни буде підхід, коли обидві сторони повинні будуть відійти від лінії розмежування, а не тільки Сили оборони України. У той же час ці рішення має ухвалювати українці. У США вважають згоду України обговорювати це кроком вперед до завершення війни.

Референдум може стати виходом з ситуації, вважають автори матеріалу:

По-перше, в демократії з народною волею ніхто посперечатися не може, вона має найвищу силу. По-друге, у будь-якому разі знайдеться багато тих, хто вважатиме будь-які поступки, особливо територіальні (у будь-якому форматі) чистої води зрадою, а отже, ті, хто її вчинив, повинні будуть понести покарання. Але раз народ вирішив так, як вирішив, то які питання до влади", — зазначається в матеріалі.

У той же час з референдумом є декілька проблем. Перша — рішення народу може відрізнятися від досягнутих домовленостей, через що мирна угода може бути не укладена.

Крім того з технічної точки зору процес голосування на референдумі аналогічний до виборів. Для цього потрібно вирішити низку питань — списки виборців, голосування мільйонів біженців за кордоном і військових, зруйнована інфраструктура, неможливість вільно вести агітацію, зрештою, фізична безпека на дільницях.

Нагадаємо, що ексзамголови ЦВК не виключає, що Володимир Зеленський може скасувати воєнний стан для проведення виборів.

Раніше Фокус розповідав, чим можуть обернутися для України вибори під час війни.