Трамп вимагає виборів: ексзамголови ЦВК не виключає, що Зеленський може скасувати воєнний стан

Проведення виборів в умовах воєнного стану є неможливим. При цьому між процедурою початку передвиборчої кампанії до інавгурації майбутнього президента може пройти декілька місяців.

До початку проведення передвиборчої кампанії працівникам Центральної виборчої комісії потрібно здійснити технічну підготовку до виборів — щодо моніторингу виборчих дільниць, реєстру виборців, змін до законодавства, які необхідні для того, щоб виборчий процес запустити. Про це експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера сказав в інтервʼю виданню OBOZ.UA.

За його словами, якщо буде вирішено питання з безпекою, і Володимир Зеленський видасть указ про скасування воєнного стану, то тоді може розпочатися підготовка до виборів.

За словами Магери, якісний процес підготовки до виборів може тривати від шести місяців.

"Щодо самого виборчого процесу, то його строк визначений у Конституції: для президентських виборів – 90 днів, для парламентських – 60 днів. У Конституції не визначено строки для місцевих виборів, проте у Виборчому кодексі це 50 днів. Отже, для кожного типу виборів є свій строк виборчого процесу", — зазначив він.

При цьому експерт пояснив, що після 90 днів до голосування потрібно буде здійснити підрахунок голосів, визначити порядок проведення повторного голосування, встановлення результатів виборів, оприлюднення результатів та інавгурація президента.

Через це голосування може затягнутися на термін до чотирьох місяців.

Чи можливо змінити Конституцію?

Магера також пояснив, що якщо влада захоче змінити Конституцію України, то цей процес також буде довготривалим. Усе тому, що ця процедура вимагає ухвалення рішення впродовж двох чергових сесій Верховної Ради.

Також потрібно, аби законопроєкт розглянув Конституційний Суд щодо відповідності 157 і 158 статтям Конституції.

"Якщо отримується позитивний висновок від Конституційного суду, тільки тоді парламент переходить до стадії попереднього схвалення законопроєкту 226 голосами і чекає наступну чергову сесію для того, щоб ухвалити закон щонайменше 300 голосами. Так, зміни до Конституції не ухвалюються за день чи два — це щонайменше дві чергові сесії", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори. За його словами, Київ "використовує війну", щоб відтягувати голосування.

Згодом він ще раз закликав Україну до виборів, і заявив, що нібито 82% українців хочуть проведення голосування. У той же час він не розповів, звідки має такі дані.

У відповідь Зеленський заяви, що готовий до виборів. У той же час він зазначив, що відкритими залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

А радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що учасники перемовин мають забезпечити вирішення трьох базових питань, перш ніж буде можливе проведення виборів.