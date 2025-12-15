Трамп требует выборов: экс-замглавы ЦИК не исключает, что Зеленский может отменить военное положение

Проведение выборов в условиях военного положения невозможно. При этом между процедурой начала предвыборной кампании до инаугурации будущего президента может пройти несколько месяцев.

До начала проведения предвыборной кампании сотрудникам Центральной избирательной комиссии нужно осуществить техническую подготовку к выборам — по мониторингу избирательных участков, реестра избирателей, изменений в законодательство, которые необходимы для того, чтобы избирательный процесс запустить. Об этом эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сказал в интервью изданию OBOZ.UA.

По его словам, если будет решен вопрос с безопасностью, и Владимир Зеленский издаст указ об отмене военного положения, то тогда может начаться подготовка к выборам.

По словам Магеры, качественный процесс подготовки к выборам может длиться от шести месяцев.

"Что касается самого избирательного процесса, то его срок определен в Конституции: для президентских выборов — 90 дней, для парламентских — 60 дней. В Конституции не определены сроки для местных выборов, однако в Избирательном кодексе это 50 дней. Итак, для каждого типа выборов есть свой срок избирательного процесса", — отметил он.

При этом эксперт пояснил, что после 90 дней до голосования нужно будет осуществить подсчет голосов, определить порядок проведения повторного голосования, установление результатов выборов, обнародование результатов и инаугурация президента.

Из-за этого голосование может затянуться на срок до четырех месяцев.

Возможно ли изменить Конституцию?

Магера также пояснил, что если власть захочет изменить Конституцию Украины, то этот процесс также будет длительным. Все потому, что эта процедура требует принятия решения в течение двух очередных сессий Верховной Рады.

Также нужно, чтобы законопроект рассмотрел Конституционный Суд на предмет соответствия 157 и 158 статьям Конституции.

"Если получается положительное заключение от Конституционного суда, только тогда парламент переходит к стадии предварительного одобрения законопроекта 226 голосами и ждет следующую очередную сессию для того, чтобы принять закон минимум 300 голосами. Так, изменения в Конституцию не принимаются за день или два — это минимум две очередные сессии", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

Впоследствии он еще раз призвал Украину к выборам, и заявил, что якобы 82% украинцев хотят проведения голосования. В то же время он не рассказал, откуда имеет такие данные.

В ответ Зеленский заявления, что готов к выборам. В то же время он отметил, что открытыми остаются вопросы безопасности, голосования военных и законодательная основа для легитимности выборов.

А советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что участники переговоров должны обеспечить решение трех базовых вопросов, прежде чем будет возможно проведение выборов.