Три условия: Подоляк рассказал, когда в Украине могут пройти выборы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Украина действительно готова к проведению выборов. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский прямо заявил о готовности к голосованию.

В частности, украинский президент попросил парламент подумать о том, как изменить Конституцию Украины и законодательство, чтобы иметь возможность провести выборы в условиях войны. Об этом Подоляк пишет в своем Telegram-канале.

В то же время он отметил, что участники переговоров должны обеспечить решение трех базовых вопросов, прежде чем будет возможно проведение выборов.

Вопрос безопасности

Михаил Подоляк отмечает, что первым приоритетным вопросом является решение ситуации с безопасностью. В частности, во время предвыборной кампании и голосования не должны наноситься ракетно-пушечные удары.

"На мой взгляд, достичь этого можно только через объявление перемирия", — пишет Подоляк.

В начале декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал российским журналистам, рассматривается ли сейчас возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий. В то же время идеи полноценного перемирия и замораживания по линии фронта Россией постоянно отвергаются.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина готова по крайней мере к энергетическому перемирию. Впрочем, для этого нужно, чтобы на эту идею положительно отреагировала и Россия.

Песков в ответ на это отверг идею энергетического перемирия. По его словам, Россия "работает над миром, а не над перемирием".

"Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", — заявил Песков.

Реализация избирательного права

Советник главы ОП напоминает, что боевые действия продолжаются вдоль линии фронта, протяженностью более 1200 километров. В рядах Сил обороны Украины находятся сотни тысяч украинцев. Не меньше проживают в прифронтовых зонах.

"Как обеспечить их право избирать и быть избранными? Ответ: перемирие", — отмечает Подоляк.

Финансирование

Михаил Подоляк отмечает, что в Украине миллионы вынужденно перемещенных лиц. Поэтому логистика избирательных процедур становится значительно сложнее и дороже.

По его словам, поиск таких колоссальных средств не должен быть проблемой только Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила три варианта того, как можно оказывать финансовую поддержку Украине.

При этом, в бюджете на 2026-й год общий объем расходов в следующем году заложен на уровне от 4,8 до 5 трлн грн, что на 9-10% больше, чем в 2025 году.

"Если на эти три вопроса будут найдены ответы, мы готовы", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

Впоследствии он еще раз призвал Украину к выборам, и заявил, что якобы 82% украинцев хотят проведения голосования. В то же время он не рассказал, откуда имеет эту информацию.

В ответ Зеленский заявления, что готов к выборам. В то же время он отметил, что открытыми остаются вопросы безопасности, голосования военных и законодательная основа для легитимности выборов.