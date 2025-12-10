В России отказались от энергетического перемирия, подчеркнув, что якобы стремятся к полноценному миру. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на заявление Владимира Зеленского о выборах в Украине и похвалил новые заявления лидера США Дональда Трампа.

"В первую очередь <...> мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", — заявил Песков 10 декабря, комментируя во время брифинга предложение по энергетическому перемирию, как передали в ТАСС.

Другие основные заявления пресс-секретаря Владимира Путина:

Заявление Зеленского о готовности к проведению выборов в Украине "достаточно новое", но о такой необходимости "давно говорил" Путин. В Кремле будут следить, как будут развиваться события в дальнейшем.

Кремль "очень внимательно" ознакомился с интервью Трампа изданию Politico. "Это очень важное интервью, важные заявления".

Заявления Трампа относительно членства в НАТО, территорий и того, как Украина теряет земли, "созвучны" российскому российскому пониманию.

В интервью Трамп "коснулся именно первопричин" войны в Украине. Созвучность его заявлений с российской позицией важна "с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование".

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил возможность энергетического перемирия, если эту идею поддержит Кремль. Однако он сообщил, что Украина не ведет переговоров со страной-агрессором, и Россия не заинтересована ни в каком мирном процессе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря заявил, что президент США Дональд Трамп — единственный западный лидер, который понимает "первопричины" войны в Украине и согласен с необходимостью их ликвидировать. По словам вражеского чиновника, "сейчас наступает кульминация всей этой истории".