Енергетичне перемир'я в Україні: у Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського

У Росії відмовились від енергетичного перемир'я, наголосивши, що нібито прагнуть повноцінного миру. Однак прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звернув увагу на заяву Володимира Зеленського про вибори в Україні та похвалив нові заяви лідера США Дональда Трампа.

"В першу чергу <…> ми працюємо над миром, а не над перемир'ям. Сталий гарантований довгостроковий мир, досягнутий за рахунок підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом", — заявив Пєсков 10 грудня, коментуючи під час брифінгу пропозицію щодо енергетичного перемир'я, як передали у ТАСС.

Інші основні заяви прессекретаря Володимира Путіна:

Заява Зеленського про готовність до проведення виборів в Україні "досить нова", але про таку необхідність "давно говорив" Путін. У Кремлі стежитимуть, як розвиватимуться події надалі.

Кремль "дуже уважно" ознайомився з інтерв'ю Трампа виданню Politico. "Це дуже важливе інтерв'ю, важливі заяви".

Заяви Трампа щодо членства в НАТО, територій та того, як Україна втрачає землі, "співзвучні" російському російському розумінню.

В інтерв'ю Трамп "торкнувся саме першопричин" війни в Україні. Співзвучність його заяв з російською позицією важлива "з точки зору перспектив виходу на мирне врегулювання".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припустив можливість енергетичного перемир’я, якщо цю ідею підтримає Кремль. Однак він повідомив, що Україна не веде переговорів з країною-агресоркою, і Росія не зацікавлена у жодному мирному процесі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 10 грудня заявив, що президент США Дональд Трамп — єдиний західний лідер, який розуміє "першопричини" війни в Україні і згоден з необхідністю їх ліквідувати. Зі слів ворожого чиновника, "зараз настає кульмінація всієї цієї історії".