Три умови: Подоляк розповів, коли в Україні можуть пройти вибори

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна дійсно готова до проведення виборів. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський прямо заявив про готовність до голосування.

Зокрема, український президент попросив парламент подумати про те, як змінити Конституцію України та законодавство, аби мати змогу провести вибори в умовах війни. Про це Подоляк пише у своєму Telegram-каналі.

У той же час він зазначив, що учасники перемовин мають забезпечити вирішення трьох базових питань, перш ніж буде можливе проведення виборів.

Безпекове питання

Михайло Подоляк зазначає, що першим пріоритетним питанням є вирішення безпекової ситуації. Зокрема, під час передвиборчої кампанії та голосування не повинні завдаватися ракетно-дронові удари.

"На мій погляд, досягти цього можна лише через оголошення перемир'я", — пише Подоляк.

На початку грудня речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів російським журналістам, чи розглядається наразі можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" у зоні бойових дій. У той же час ідеї повноцінного перемир'я та замороження по лінії фронту Росією постійно відкидаються.

При цьому Володимир Зеленський заявив, що Україна готова принаймні до енергетичного перемир'я. Утім для цього потрібно, аби на цю ідею позитивно відреагувала Росія.

Пєсков у відповідь на це відкинув ідею енергетичного перемир'я. За його словами, Росія "працює над миром, а не над перемир'ям".

"Сталий гарантований довгостроковий мир, досягнутий за рахунок підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом", — заявив Пєсков.

Реалізація виборчого права

Радник голови ОП нагадує, що бойові дії тривають вздовж лінії фронту, протяжністю понад 1200 кілометрів. У лавах Сил оборони України перебувають сотні тисяч українців. Не менше проживають у прифронтових зонах.

"Як забезпечити їхнє право обирати й бути обраними? Відповідь: перемир'я", — зазначає Подоляк.

Фінансування

Михайло Подоляк зазначає, що в Україні мільйони вимушено переміщених осіб. Через це логістика виборчих процедур стає значно складнішою та дорогою.

За його словами, пошук таких колосальних коштів не має бути проблемою лише України.

Раніше Єврокомісія запропонувала три варіанти того, як можна надавати фінансову підтримку Україні.

При цьому, у бюджеті на 2026-й рік загальний обсяг видатків наступного року закладений на рівні від 4,8 до 5 трлн грн, що на 9–10% більше, ніж у 2025 році.

"Якщо на ці три питання будуть знайдені відповіді, ми готові", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори. За його словами, Київ "використовує війну", щоб відтягувати голосування.

Згодом він ще раз закликав Україну до виборів, і заявив, що нібито 82% українців хочуть проведення голосування. У той же час він не розповів, звідки має цю інформацію.

У відповідь Зеленський заяви, що готовий до виборів. У той же час він зазначив, що відкритими залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.