В Кремле заговорили о "новогоднем перемирии" в зоне боевых действий: что известно

В Кремле начали говорить о вероятном временном прекращении огня во время новогодних праздников на поле боя в войне с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил российским журналистам, рассматривается ли сейчас возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий. Об этом 3 декабря рассказало прокремлевское медиа "РИА Новости".

Российские журналисты поинтересовались, предложит ли Москва "новогоднее перемирие" на поле боя. На это спикер Путина заявил корреспондентам, что пока вопрос прекращения огня на новогодние праздники не рассматривался. Он отметил, что сейчас происходит "совсем другой процесс".

"Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс", — сообщил Песков.

Вероятно, кремлевский представитель имел в виду переговоры между сторонами и обсуждение так называемого "мирного плана".

Стоит заметить, что ранее в Кремле якобы объявляли "перемирие", посвященное определенным датам. Так, в мае Министерство иностранных дел РФ заявило о временном прекращении огня на три дня по случаю 9 мая. Однако уже в первые часы действия так называемого "перемирия" ВС РФ ударили по жилой многоэтажке в Донецкой области, а военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал, что на поле боя во время "перемирия" Путина "нет тишины".

Напомним, 2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

Также издание NBC News 2 декабря публиковало три условия мирного плана, с которыми Кремль не согласится.