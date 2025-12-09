Мораторий на Донбасс: что на самом деле является камнем преткновения на пути к миру

На данном этапе "мирных" переговоров отсутствует консенсус как минимум по нескольким принципиальным вопросам, заявляет президент Владимир Зеленский, подчеркивая, что ряд "чувствительных" моментов требует дальнейшего обсуждения. По какой траектории в целом сейчас движется дипломатический процесс, выяснял Фокус.

Находясь в понедельник, 8 декабря, с официальным визитом в Великобритании, президент Владимир Зеленский заявил о том, что участники переговоров по урегулированию российско-украинской войны сейчас в контексте обсуждения так называемого плана Трампа не имеют единого мнения относительно дальнейшей судьбы Донбасса.

Глава государства высказался относительно "мирного плана" вскоре после того, как его американский коллега Дональд Трамп признался, что он немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал определенное "предложение", на которое РФ якобы уже дала согласие. В то же время украинский лидер подчеркнул, что элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности для пострадавшей от войны страны и контроль над восточными регионами.

Отдельно президент акцентировал, что на переговорах еще не достигнуто согласие по Донбассу: "Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу". Также, по словам нынешнего хозяина Банковой, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от Соединенных Штатов. Несколько позже Владимир Зеленский конкретизировал, что официальный Киев не рассматривает возможность передачи любых своих территорий, ведь этого не позволяют ни национальное законодательство, ни международное право, ни в конце концов моральные принципы. Он также добавил, что Соединенные Штаты ищут "компромиссные решения" по урегулированию ситуации.

Действительно ли мирно-переговорный процесс так на самом деле и не "воскрес"

Анализируя в разговоре с Фокусом крайние высказывания президентов Зеленского и Трампа по мирно-дипломатическому треку, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов констатирует: "Несмотря на гиперактивные попытки Трампа оживить переговорный процесс о прекращении российско-украинской войны, на самом деле мы как были, так и остаемся в тупике дипломатического угла. Убежден, что действительно относительно Донбасса, как и заявляет Зеленский, до сих пор есть несколько, скажем так, полярных позиций. Кроме того, не следует забывать и о том, что Европа тоже достаточно категорично выступает за то, что никаких территориальных уступок со стороны Украины быть не может и они их ни при каких условиях не признают. Таким образом, по моему мнению, сейчас нельзя говорить о каких-либо реальных дипломатических продвижениях, поскольку и для Украины, и для России территориальный вопрос является принципиальным. К тому же Киев абсолютно правильно настаивает на превентивном оформлении гарантий безопасности прежде всего со стороны Соединенных Штатов, тогда как РФ этому максимально противодействует, планируя впоследствии решить так называемый "украинский вопрос".

По мнению эксперта, Белый дом сейчас очень спешит с вопросом мирного урегулирования и в этом есть определенная логика: "Логическая суть заключается в том, что после новогодних праздников в США фактически стартует предвыборная кампания довыборов в Конгресс, а согласно последним опросам, например, института Рональда Рейгана, большинство американского общества выступает за помощь Украине, ее победу и давление на Россию и Трамп при всем своем бурном желании не сможет закрывать глаза на этот факт и фактор".

Отдельно эксперт обращает внимание на переговорную уязвимость президента США, несмотря на его демонстративную самоуверенность. "Как и чем сейчас Трамп, спрашивается, может давить на Украину? Соединенные Штаты с его возвращением в Белый дом не предоставляют нам денег, а свое оружие продают за европейские средства. Мы должны осознавать, что сейчас наши европейские союзники несут на себе все финансовое бремя. И с этой точки зрения довольно трудно себе представить, как публично будет давить на Украину Дональд Трамп. Кстати, именно с этим, думаю, связано требование США относительно того, чтобы переговоры по мирному урегулированию проходили в закрытом формате, чтобы, не дай Бог, не выплыли новые скандальные детали вроде того "мирного плана на 28 пунктов", против которого выступили даже конгрессмены-республиканцы", — подчеркивает Александр Леонов. Он считает, что ожидать в ближайшее время каких-то серьезных дипломатических подвижек не приходится, "если только Украина не пойдет на какие-то категорические уступки".

"К большому сожалению, Дональд Трамп по доподлинно неизвестным причинам отказался от главного требования, которое устраивало всех, кроме Путина: полное и безусловное прекращение огня. При этом даже Китай говорил, что он поддерживает такую формулу. Но сейчас имеем, что имеем, хотя очень хотелось бы увидеть целостный план Украины, Европы с привлечением, например, Марко Рубио. Это была бы очень хорошая альтернатива, которая балансировала бы агрессивное продвижение Россией руками США фактической капитуляции Украины", — акцентирует политолог.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, решился бы госсекретарь США на такой геополитический "сепаратизм", эксперт резюмировал: "Я считаю, что шансы были и остаются. Проблема заключается в том, что после переговоров Трампа и Путина на Аляске, Украина не проявила четкой активности в этом направлении. Что-то там где-то разрабатывала Европа, а нужно было максимально интенсифицировать этот процесс и первыми прийти к Трампу со своим планом".

Почему трамповские "фокусы" по давлению на Украину уже не срабатывают

Сейчас между Киевом и Вашингтоном вообще нет общности взглядов на то, как должна заканчиваться российско-украинская война, отмечает в разговоре с Фокусом политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун.

"Но здесь крайне важно добавить, что общности нет не только между Украиной и Соединенными Штатами, но и между Европой и США. Очевидно, сейчас американскому президенту прихотелось как можно быстрее поставить себе еще одну галочку перед Новым годом и заходить в избирательный 2026-й с рассказами о том, что именно ему удалось достичь окончания этой войны, а что будет дальше — не слишком его, мягко говоря, беспокоит. То есть Трампу плевать, сколько продержится вероятное перемирие и вообще — кто здесь жертва, а кто агрессор. Так или иначе, но показательная дипломатическая интенсивность, демонстрируемая в последнее время со стороны Соединенных Штатов, закончилась тем, чем завершалась все предыдущие разы — ничем. После получения категорического "Нет" со стороны Российской Федерации, Трамп пытается заставить, с его точки зрения, слабую сторону согласиться на фактически условия капитуляции", — отмечает политолог.

Между тем, по мнению Максима Джигуна, Украина уже имеет определенный иммунитет к подобным "фокусам" в исполнении Дональда Трампа. Несмотря на политическую гибкость нынешнего главы Белого дома, констатирует эксперт, тема российско-украинской войны будет догонять Трампа вплоть до завершения его политической карьеры, поскольку США — это не то государство, которое может просто взять и заявить о выходе из мирно-переговорного процесса. "В условиях избирательного процесса-2026 в Америке, в частности, промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, со временем реально обострится потребность Трампа в вопросе мирного урегулирования. Я думаю, понимая это, Украина иногда и готова идти на резкие заявления, чтобы вернуть наших заокеанских друзей к вменяемой реальности", — акцентирует аналитик.

Максим Джигун подчеркивает, что, поскольку США по умолчанию не является государством, которое может себе позволить подписывать "договорнячки" с путинской Россией, Трампу не позволят "кинуть" Украину представители других ветвей американской власти: Конгресса, Сената, судебной системы и тому подобное. "Даже в случае, скажем, признания США Крыма российским, другие властные американские элементы будут откатывать этот вопрос, потому что это мнение Трампа — человека чрезвычайно эгоцентричного, вальяжного и того, который хочет результата любыми методами. Форма для Трампа важнее содержания, но к счастью США — это не только и не столько Трамп".

В общем, заключает Максим Джигун, дипломатия работает только тогда, когда за ее спиной есть танки, а значит, если Украина будет располагать не только танками, но и другими дальнобойными видами вооружения, война закончится гораздо быстрее, чем тогда, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжит ездить в Москву, чтобы лакомиться там посикунчиками и крабами.